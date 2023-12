TP.HCM xử lý hàng chục công chức vi phạm nồng độ cồn

CSGT TP.HCM phát hiện 25 công chức vi phạm nồng độ cồn; Một giám đốc người nước ngoài bị bắt cóc, tống tiền... là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT Công an TP.HCM phát hiện, xử lý đối với 1 cán bộ công an hưu trí, 25 công chức vi phạm nồng độ cồn.

TP.HCM: CSGT phát hiện 25 công chức vi phạm nồng độ cồn

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cho cán bộ, công chức ký cam kết “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, kiểm điểm, xử lý kỷ luật kịp thời đối với cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định.

Đối với các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, cơ quan công an xử lý vi phạm phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Công an TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn.

TP.HCM: Gần 120.000 người rớt thi sát hạch giấy phép lái xe

Tính đến tháng 11/2023, Sở GTVT TP.HCM tổ chức 2.150 kỳ thi sát hạch giấy phép lái ôtô và xe máy cho 394.557 lượt thí sinh dự thi thì có gần 120.000 người trượt. Theo Sở này, công tác đào tạo và cấp GPLX trên địa bàn trong năm qua giảm về số lượng các chỉ tiêu như số lượng học viên tham gia khóa học, tham gia dự kỳ sát hạch, số lượng GPLX đã cấp.

Nguyên nhân giảm số lượng các chỉ tiêu là do ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế, một số quy định mới trong đào tạo lái xe như áp dụng thiết bị theo dõi thời gian và quãng đường học lái xe trên đường (thiết bị DAT), ca bin điện tử, việc tăng thêm một nội dung sát hạch cấp phép lái xe… gây tâm lý e dè cho học viên. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cũng cần có thời gian để thay đổi công tác tổ chức đào tạo cho phù hợp với quy định mới.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xác minh hành vi drift ôtô trên bãi tắm

Chiều 19/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển thông tin cho Đội CSGT - Trật tự công an TP Vũng Tàu xử lý đối với trường hợp ôtô biểu diễn kỹ thuật lái xe Drift (gây trượt bánh sau) trên bãi biển.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai chiếc ôtô bán tải biển số Bình Dương chạy dưới bãi biển khu vực biển Đồi Nhái, phường 11, TP Vũng Tàu. Sau đó, một xe có hành vi biểu diễn kỹ thuật lái xe Drift xoay vòng tròn trên cát. Hành vi này được người dân quay clip ghi lại và báo cơ quan chức năng.

Hình ảnh ô tô Drift xe trên bãi biển Đồi Nhái, phường 11, Vũng Tàu. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ cháy karaoke làm chết 32 người: Gia đình các nạn nhân yêu cầu chủ quán bồi thường 27 tỷ đồng

Vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người tử vong vào đêm 6/9/2022 đã gây bàng hoàng cho người dân trên cả nước.

Sau khi xảy ra vụ cháy, chủ quán karaoke An Phú đã hỗ trợ cho các nạn nhân với tổng số tiền chi phí mai táng gần 3 tỷ đồng, mức thấp nhất 80 triệu đồng/nạn nhân và cao nhất 103 triệu đồng/nạn nhân. Nhiều gia đình nạn nhân chấp nhận số tiền hỗ trợ mai táng và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Trong số các nạn nhân tử vong, có nhiều người thân đã đề nghị bồi thường thêm số tiền lớn, thấp nhất 150 triệu đồng/trường hợp và cao nhất là 3,5 tỷ đồng /trường hợp. Tổng số tiền gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm khoảng 27 tỷ đồng . Ngoài ra, một số trường hợp yêu cầu chủ quán karaoke An Phú phải hỗ trợ hàng tháng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng/người cho cha, mẹ già của nạn nhân.

Bình Dương: Một giám đốc người nước ngoài bị bắt cóc, tống tiền như phim hành động

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng tháng 7/2023, Zhao Xin (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến sống cùng bạn gái là Dương Thúy Ái (tạm trú tại khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một). Tại đây, đối tượng này quen biết và ở cùng với Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989), Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2004).

Các đối tượng Zhao Xin, Dương Thúy Ái, Nguyễn Khánh Vĩ bị bắt cùng số tiền chuộc của nạn nhân.

Đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh tìm kiếm người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc và đòi tiền chuộc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Zhao Xin phát hiện ông M. (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc một công ty nội thất), nên đã cùng Thanh theo dõi hoạt động của ông M. Khoảng 0h ngày 21/12, thấy ông M điều khiển ôtô bán tải đi một mình, các đối tượng đã điều khiển xe bám theo khoảng 10 km thì chặn được xe của ông M.

Các đối tượng dùng roi điện khống chế, sau đó chở ông M. về nhà xưởng tại địa chỉ số 74 đường 36 (khu phố 5, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một). Địa điểm này vốn là xưởng mà Dương Thúy Ái đã thuê để chứa hàng.

Tại đây, Zhao Xin gọi cho Ái yêu cầu Vĩ đến xưởng canh giữ ông M. Nạn nhân bị trói tay, chân và bị bịt mắt đưa vào nhốt trong ôtô bán tải. Sau đó, nhóm đối tượng đã gọi điện thoại cho người nhà của ông M. đòi 4,5 tỷ đồng để chuộc nạn nhân.

Đồng Nai: Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xin nghỉ việc

Ngày 17/12, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai cho biết, bà Võ Niệm Tường (49 tuổi) - Chánh Thanh tra Sở, đã gửi đơn xin nghỉ việc lý do cá nhân.

Theo đơn, bà Võ Niệm Tường xin nghỉ việc từ ngày 1/1/2024. Giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai cho biết sở đang giải quyết đơn theo thủ tục và bố trí nhân sự đảm nhiệm vị trí của bà Tường. Bà Tường từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng khoáng sản; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN-MT Đồng Nai).

Bình Thuận: Khởi tố 13 đối tượng khai thác vàng trái phép

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã khởi tố 4 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng có các hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc” xảy ra vào ngày 9/12 tại xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Trong đó, 12 bị can bị bắt tạm giam.

Trước đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lực lượng bao vây và đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn nằm trong rừng sâu thuộc khu vực Ngách Đào Giữa, thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Bình Thuận thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan, gồm xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, 2 xe bán tải... Đồng thời, công an còn thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, kết luận giám định thể hiện các mẫu vật thu giữ tại hiện trường nơi xảy ra hành vi vi phạm của các đối tượng có thành phần là khoáng sản kim loại vàng, đồng thời có chứa thành phần là chất độc gồm thuỷ ngân, xút - natri hydroxide, axit nitric...