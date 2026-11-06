TP.HCM thay đổi lộ trình nhiều tuyến xe buýt do thi công đường

Do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công tuyến metro Bến Thành-Tham Lương và đường trục Trung tâm Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến xe buýt phải thay đổi lộ trình.

Trạm dừng xe bus, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Từ ngày 6 và 7/11, Thành phố Hồ Chí Minh tạm điều chỉnh lộ trình 13 tuyến xe buýt do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương và đường trục Trung tâm Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với thi công tuyến metro Bến Thành-Tham Lương, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) tạm điều chỉnh lộ trình của các tuyến xe buýt số 23 và 64 do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào).

Từ ngày 7/11, tuyến xe buýt số 23 (Bến xe buýt Chợ Lớn-Cầu Lớn), lượt đi từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Cầu Lớn sẽ có lộ trình điều chỉnh thành đường Âu Cơ-Nguyễn Hồng Đào-Bàu Cát-Trương Công Định-Trường Chinh, sau đó tiếp tục theo lộ trình hiện hữu.

Lượt từ Cầu Lớn đi Bến xe buýt Chợ Lớn có lộ trình điều chỉnh thành đường Trường Chinh-Trương Công Định-Bàu Cát-Nguyễn Hồng Đào-Âu Cơ, sau đó tiếp tục theo lộ trình hiện hữu.

Tuyến xe buýt số 64 (Bến xe Miền Đông-Đầm Sen), chiều từ Bến xe Miền Đông đi Bến xe buýt Đầm Sen không thay đổi lộ trình. Chiều ngược lại, từ Bến xe buýt Đầm Sen đi Bến xe Miền Đông, lộ trình được điều chỉnh tại khu vực thi công hai nhà ga Nguyễn Hồng Đào và Bảy Hiền.

Để tránh khu vực thi công ga Nguyễn Hồng Đào, lộ trình đoạn đường Âu Cơ - Trương Công Định-Bàu Cát-Nguyễn Hồng Đào-Trường Chinh được điều chỉnh thành đường Âu Cơ-Trương Công Định-Bàu Cát-Đồng Đen-Trường Chinh.

Tại khu vực thi công ga Bảy Hiền, lộ trình đoạn đường Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ được điều chỉnh thành đường Trường Chinh (rẽ phải)-Lý Thường Kiệt-quay đầu tại vòng xoay Lạc Long Quân-Lý Thường Kiệt-đường Lý Thường Kiệt-Hoàng Văn Thụ, sau đó tiếp tục theo lộ trình hiện hữu.

Trước đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen) kể từ ngày 7/11. Theo đó, xe tải và ôtô khách (ngoại trừ xe buýt) bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen. Lộ trình thay thế: Trường Chinh - Trương Công Định - Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) - Đồng Đen - Trường Chinh.

Các loại xe ôtô từ các đường nhánh với đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.

Trong khi đó, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo, từ ngày 6/11, đơn vị thi công tiến hành lắp đặt hàng rào tôn, rào chắn toàn bộ đường trục Trung tâm và một phần đường Liên khu 3 (Nguyễn Bỉnh Khiêm), đoạn từ ngã ba đường Liên khu 2 (Nguyễn Hiền) đến nút giao với đường 621 (Đại lộ Đại học) hiện hữu.

Do đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng tạm điều chỉnh lộ trình hoạt động của 11 tuyến xe buýt: Số 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 99, 166, 170 và 60-5 do ảnh hưởng của việc rào chắn, điều tiết giao thông phục vụ thi công công trình tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc điều chỉnh lộ trình 11 tuyến xe buýt này được thực hiện từ ngày 6/11 đến hết ngày 31/12/2026.

Các tuyến chuyển hướng qua những tuyến đường xung quanh như Tân Lập, Nguyễn Hiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thánh Gióng và Tạ Quang Bửu để tránh công trường; các đoạn còn lại giữ nguyên.