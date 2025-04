TP.HCM thay đổi lịch trình diễn 10.500 drone trên sông Sài Gòn

Tối 28/4, chương trình tổng duyệt trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trên khu vực bờ sông Sài Gòn.

UBND TP.HCM vừa có công văn thông báo về việc phối hợp tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) trong chương trình Lễ hội Sắc màu Thành phố Bác.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo điều chỉnh lịch trình diễn thiết bị không người lái. Cụ thể, từ 20h30 đến 20h45 tối nay (28/4), chương trình tổng duyệt màn trình diễn bay của 10.500 drone tại khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn giữa Bến Bạch Đằng (quận 1) và Công viên Bờ Đông (TP Thủ Đức) diễn ra.

Chương trình tổng duyệt trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) sẽ diễn ra vào tối 28/4. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Vào tối 1/5, từ 20h30 đến 20h45, chính thức diễn ra màn trình diễn 10.500 drone tại khu vực như trên.

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật để tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo quy định.

Như vậy, vào tối 29/4 và tối 30/4 sẽ không có chương trình tổng duyệt trình diễn bay drone như kế hoạch trước đó. Tối 29/4 và tối 30/4 diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý, trong đó điểm nhấn là màn trình chiếu nghệ thuật 3D mapping kết hợp âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn với các quốc gia tham gia Pháp, Singapore, Bỉ, Việt Nam.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả tham gia trực tiếp tại các địa điểm, cùng với hàng triệu người xem qua các kênh truyền hình, livestream và các nền tảng trực tuyến.

Ngoài ra, vào tối 30/4, từ 21h đến 21h15, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (2 điểm tầm cao và 28 điểm tầm thấp) - nhiều nhất từ trước đến nay - tại các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Chương trình Ngày hội thống nhất non sông gồm các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng tại 3 sân khấu dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khu vực phía trước UBND Thành phố: Chương trình biểu diễn nhạc Giao hưởng với những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới và các tác phẩm tiêu biểu ca ngợi TP.HCM. Phía trước tòa nhà SunWah: Biểu diễn thể thao xiếc, ảo thuật, hát bội... Đoạn giao với đường Ngô Đức Kế: Chương trình nghệ thuật ca múa nhạc.

Hoạt động trên sông Sài Gòn gồm biểu diễn đờn ca tài tử, diễu hành thuyền hoa đăng, diễu hành tàu du lịch, biểu diễn các hoạt động thể thao dưới nước (trình diễn thuyền buồm Sailing, bay bằng phản lực nước, lướt ván Flyboard, ván chèo và trình diễn dù lượn...); chương nghệ thuật tại sân khấu sà lan Bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn.