TP.HCM rà soát 16 khu đất xây nhà lưu trú, dự kiến đáp ứng 60.000 chỗ

TP.HCM đang rà soát 16 khu đất trong các khu công nghiệp đã được quy hoạch phát triển nhà lưu trú công nhân. Các khu đất này dự kiến có khả năng đáp ứng khoảng 60.000 chỗ ở.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Thông báo 203/2026 của Văn phòng Thành ủy về chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, qua rà soát của Sở Xây dựng, hiện thành phố có 16 khu đất trong các khu công nghiệp đã được quy hoạch để phát triển nhà lưu trú công nhân, với tổng diện tích khoảng 252.995,4 m2. Các khu đất này dự kiến có khả năng phát triển khoảng 15.000 căn/phòng, đáp ứng khoảng 60.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động.

TP.HCM đang rà soát 16 khu đất trong các khu công nghiệp đã được quy hoạch phát triển nhà lưu trú công nhân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân, người lao động, UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát hiện trạng pháp lý, quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và khả năng triển khai của từng khu đất.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP nghiên cứu, đề xuất cơ chế, phương thức thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển nhà lưu trú công nhân theo quy định.

Báo cáo cũng cho biết UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư phát triển nhà lưu trú công nhân trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hoàn thành khoảng 10.000 căn đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của thành phố và chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao.

Theo UBND TP.HCM, kế hoạch sẽ xác định cụ thể danh mục dự án, địa điểm, quy mô, hình thức đầu tư, nguồn lực thực hiện và tiến độ triển khai từng dự án; dự kiến hoàn thiện trong tháng 8/2026 để làm cơ sở tổ chức triển khai đồng bộ Chương trình phát triển nhà lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố.

Hiện TPHCM đang triển khai các dự án nhà lưu trú công nhân, gồm: Nhà lưu trú công nhân (Giai đoạn 3) - Lô AC, Khu công nghiệp Quốc tế Protrade; Dự án xây dựng khu lưu trú cho người lao động - Khu dịch vụ 4, Khu công nghiệp Đất Cuốc (tên dự án theo hồ sơ); Nhà lưu trú công nhân - Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Tổng diện tích đất các dự án khoảng 54.103,2 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.290 m², với 2.866 căn/phòng, dự kiến đáp ứng khoảng 10.620 chỗ ở cho công nhân, người lao động.