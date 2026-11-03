TP.HCM phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera

Trong số hơn 321.000 trường hợp vi phạm, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển ôtô vi phạm.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN.

Sáng 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết từ đầu năm đến nay (tính từ 15/12/2025 đến 8/10/2026), thông qua khai thác hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong số đó, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe môtô, xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển ôtô vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Đây là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tăng tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Thực tế, nhiều người dân vẫn có tâm lý cho rằng các hành vi như người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe đi trên hè phố; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo; dừng, đỗ xe không đúng quy định,… chỉ bị phát hiện khi có lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trực tiếp và dừng phương tiện lập biên bản.

Tuy nhiên, các hành vi vi phạm này vẫn có thể được hệ thống camera trên các tuyến đường ghi nhận, kể cả khi không có lực lượng chức năng hiện diện tại hiện trường. Hình ảnh thu thập được là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết đối với những trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng phương tiện để xử lý ngay, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc.

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan chức năng để xác định người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, các tổ chức cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo quản phương tiện thuộc quyền sở hữu, tránh những vấn đề pháp lý phát sinh khi phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Việc tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn giúp người tham gia giao thông nhận thức rõ mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, xử lý, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định, góp phần kéo giảm tai nạn và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.