TP.HCM liên tục lạnh, thời tiết dịp Giáng sinh sẽ ra sao?

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, do không khí lạnh tăng cường, thời tiết TP.HCM từ nay đến dịp lễ Giáng sinh sẽ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam, khiến nền nhiệt độ giảm, nhất là vào sáng sớm và về đêm.

Những ngày qua, sau khi đợt mưa trái mùa kết thúc, thời tiết TP.HCM bắt đầu se lạnh về đêm và sáng sớm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến khoảng từ 22-23 độ C.

Trong đó, ngày 16 và 17/12, người dân TP.HCM cảm nhận rõ tiết trời se lạnh vào sáng sớm. Nhiều người phải mặc áo khoác khi ra đường để giữ ấm.

Chia sẻ với PV, anh Huỳnh Ngọc Quý (ngụ quận 8) cho biết, vào thời điểm cuối tuần trước, TP.HCM có mưa trái mùa, bầu trời âm u, không có nắng suốt nhiều ngày. Từ ngày 15/12, mưa giảm dần, cũng là thời điểm anh cảm nhận rõ thời tiết thành phố bắt đầu se lạnh.

“Hôm nay (ngày 17/12), buổi sáng trời có nắng lên, nhiệt độ ấm dần lên, nhưng buổi sáng vẫn cảm giác se lạnh của tháng cuối năm, không khí thật giống như Đà Lạt”- anh Quý nói.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó khuếch tán vào khu vực Nam Bộ khiến nền nhiệt độ giảm.

Theo ông Quyết từ nay đến dịp lễ Giáng sinh, nền nhiệt độ này vẫn duy trì và khả năng sẽ xuống thấp hơn. Nhiệt độ thấp nhất đo được trong lều khí tượng trong nhiều ngày dự báo tới ở mức 22-24 độ C nhưng ở ngoài trời và cảm nhận thực tế sẽ thấp hơn khoảng 2 độ C. Do đó, thực tế nhiệt độ ở ngoài trời tại TP.HCM sẽ có lúc xuống 20 độ C. Ngoài ra, tại các tỉnh miền Đông Nam bộ, nhiệt độ khả năng sẽ xuống dưới 20 độ C ở các khu vực núi cao.

Sau khi đợt mưa trái mùa kết thúc vào ngày 15/12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo khu vực TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ sẽ không mưa hoặc có mưa nhỏ không đáng kể trong những ngày còn lại của tháng 12.

Vào thời điểm cuối năm, nhiệt độ giảm, độ ẩm không khí cao kết hợp bụi mịn lơ lửng trong không khí dễ ngưng kết, hình thành hiện tượng sương mù vào sáng sớm. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên mặc thêm áo để giữ ấm khi ra đường, đồng thời đeo khẩu trang để phòng tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp.