TP.HCM hướng dẫn người dân giao trả sách 'Chuyện với Thanh'

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Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn người dân trao trả sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".
Căn cứ Công văn số 1174/CXBIPH-QLXB ngày 08/7/2026 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc tiếp nhận sách thu hồi, ngày 20/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có công văn gửi UBND các xã, phường, đặc khu về việc phối hợp hướng dẫn người dân giao trả cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị chính quyền các địa phương triển khai thông tin đến người dân trên địa bàn về việc Nhà xuất bản Hội Nhà văn tiếp nhận lại ấn phẩm nói trên, áp dụng đối với những trường hợp độc giả đã mua sách và có nhu cầu giao trả.
Người dân trên địa bàn TP.HCM có nhu cầu giao trả ấn phẩm có thể liên hệ và gửi trực tiếp về Nhà xuất bản Hội Nhà văn (địa chỉ: Số 65 phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội). Đầu mối tiếp nhận gồm bà Trịnh Ngân (SĐT: 0834786567) và ông Nguyễn Việt Hưng (SĐT: 0983413042).
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