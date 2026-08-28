TP.HCM giao liên danh Sơn Hải làm nhà đầu tư một phần Vành đai 4

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được TP.HCM chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2-1 thuộc Vành đai 4 TP.HCM, với cam kết vốn chủ sở hữu sử dụng cho dự án hơn 787 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2-1 xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (TP.HCM) đến cầu Châu Đức (giáp ranh giới với TP Đồng Nai). Trong ảnh là điểm đầu tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha thuộc khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ĐT992. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 5590/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2-1: xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức (bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới tỉnh Đồng Nai) theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng giao thông Chiến Thắng được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án.

Quyết định nêu rõ liên danh nhà đầu tư cam kết vốn chủ sở hữu sử dụng cho dự án hơn 787 tỷ đồng . Trong đó, Sơn Hải cam kết vốn chủ sở hữu sử dụng cho dự án khoảng 236 tỷ đồng , Chiến Thắng cam kết số vốn còn lại.

Giá trị vốn vay nhà đầu tư có khả năng huy động để thực hiện dự án gần 4.460 tỷ đồng .

UBND TP.HCM cũng cho biết liên danh nhà đầu tư cam kết giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đề xuất của nhà đầu tư không cao hơn mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công theo quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; giảm tối thiểu 5% thời gian thu phí so với thời gian thu phí 21 năm được phê duyệt tại Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 12/8 của UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, liên danh nhà đầu tư bảo đảm đầy đủ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai dự án theo hồ sơ đề xuất và quy định của pháp luật.

Chiều dài của dự án khoảng 18,25 km đi qua xã Châu Pha, xã Châu Đức và phường Tân Thành, TP.HCM.

Những khu vực sắp xây Vành đai 4 TP.HCM nhìn từ trên cao Vành đai 4 TP.HCM được kỳ vọng trở thành một trong những trục giao thông chiến lược của khu vực phía Nam, tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Còn toàn tuyến Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, khoảng 47 km qua Bình Dương cũ là dự án riêng đã khởi công. Phần còn lại dài hơn 159 km, được Quốc hội thông qua chủ trương hồi tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng . Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án được hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Tuyến được chia làm 10 dự án thành phần, gồm 2 nhóm giải phóng mặt bằng, đường gom dân sinh (đầu tư công) và tuyến chính cao tốc theo hợp đồng BOT.

Vành đai 4 TP.HCM hiện là tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất Đông Nam Bộ. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho TP.HCM mà còn cả khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.