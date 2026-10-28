TP.HCM duyệt phương án thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2027 xây dựng với các chương chủ đề chính; thiết kế hướng kết hợp giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc vùng miền với tinh thần sáng tạo.

UBND TP.HCM thống nhất phê duyệt phương án thiết kế ý tưởng Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist).

Theo phương án được duyệt, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 được xây dựng với 3 chương chủ đề chính: Kết nối, Hội tụ; Chuyển mình và Bứt phá.

Thiết kế đường hoa hướng đến sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc vùng miền với tinh thần sáng tạo, ứng dụng công nghệ và khát vọng phát triển của TP.HCM.

Đường hoa Nguyễn Huệ là nét riêng đặc biệt thu hút người dân, du khách đến TP.HCM vui chơi, tham quan.

Tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước UBND TP.HCM, hoa mai vàng được lựa chọn làm ngôn ngữ thiết kế chủ đạo. Các mô hình hoa mai 5 cánh cách điệu, giỏ hoa cùng những lớp hoa thấp sẽ được bố trí để tạo nên không khí mùa xuân phương Nam, đồng thời giữ sự trang trọng cho không gian trung tâm.

Với phương án này, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi năm 2027 tiếp tục là không gian văn hóa phục vụ người dân và du khách dịp Tết, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, bản sắc địa phương và khát vọng phát triển của TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Saigontourist chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm nội dung thiết kế và tiến độ thực hiện đường hoa Tết. Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Saigontourist trong quá trình tổ chức.

Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật của TP.HCM mỗi dịp Tết, góp phần tạo không gian vui xuân cho người dân, đồng thời thu hút khách du lịch.

Tết Bính Ngọ 2026, Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lần đầu tiên có hai phiên bản khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Với phiên bản này, dưới ánh nắng rực rỡ của phương Nam, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Tết 2026, Đường hoa Nguyễn Huệ lần đầu tiên có 2 phiên bản ngày và đêm với công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện.

Phiên bản ban đêm với lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping đột phá - trở thành không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác.

Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa Nguyễn Huệ khi hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm công nghệ mới.

Không chỉ người dân TP.HCM, đông đảo du khách từ các tỉnh, thành lân cận và khách quốc tế cũng đến chiêm ngưỡng không gian lễ hội đặc sắc, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt dịp Tết.