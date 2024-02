TP.HCM dùng tàu kiểm ngư ngăn nạn chích cá phóng sinh tiễn ông Táo

Lực lượng công an chốt trên bờ, dưới sông Sài Gòn, đoạn qua khu vực người dân hay phóng sinh cá tiễn ông Táo để xử lý, ngăn chặn các đối tượng chích điện, bắt cá.

Sáng 2/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), nhiều người dân TP.HCM tổ chức lễ cúng ông Táo chầu trời theo phong tục truyền thống. Trong đó có hoạt động thả cá phóng sinh.

Người dân thả cá phóng sinh.

Chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh) là địa điểm quen thuộc được người dân thường xuyên đem cá đến phóng sinh, tiễn ông Táo. Từ sáng sớm, người dân đã đến đây để thả cá chép...

Những năm trước, khu vực này luôn là 'điểm đen' mất trật tự do một số đối tượng sử dụng ghe máy, tàu thuyền để chích điện bắt cá gây phản cảm.

Lực lượng Công an phường 13, quận Bình Thạnh túc trực trên bờ sông Sài Gòn để bảo đảm an ninh, trật tự.

Năm nay, tại chùa Diệu Pháp, lực lượng Tàu kiểm ngư TP.HCM, Cảnh sát đường thuỷ Công an TP.HCM, Công an phường 13 được huy động để phối hợp tuần tra, kiểm soát từ dưới sông đến trên bờ. Việc này giúp kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đánh bắt thuỷ sản trái phép.

Do đó, người dân không còn phải lo lắng với tình trạng cá vừa phóng sinh đã bị chích điện, vây bắt nữa.

Dưới sông có lực lượng Tàu kiểm ngư TP.HCM, Cảnh sát đường thuỷ Công an TP.HCM trực chốt, ngăn chặn nạn bắt cá trái quy định.

Trung tá Lê Xuân Thịnh - Phó trưởng Công an phường 13 (quận Bình Thạnh) cho biết: “Năm nay, Chi Cục thuỷ sản TP.HCM đã có văn bản đề nghị Công an phối hợp tuần tra, xử lý. Sáng nay, Công an phường 13 cử 6 cán bộ tham gia cùng lực lượng tàu kiểm ngư tuần tra, kiểm soát để người dân yên tâm thả cá".