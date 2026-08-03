TP.HCM dự kiến khởi công 8 trạm trung chuyển rác trong năm 2026

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thủ tục đầu tư để bảo đảm khởi công 8 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong tháng 11 và 12/2026.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển, các đơn vị cần chủ động phối hợp, vận dụng quy định để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ ở từng bộ phận, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

TP.HCM dự kiến khởi công 8 trạm trung chuyển rác năm 2026. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Đối với 8 trạm trung chuyển dự kiến khởi công trong năm 2026, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư để bảo đảm tiến độ khởi công.

Trong đó, nhóm 1 gồm 4 dự án (3 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư và 1 dự án đang trình quyết định chủ trương đầu tư) dự kiến khởi công tháng 11/2026. Nhóm 2 gồm 4 trạm trung chuyển còn lại đang lập chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 12/2026.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính ưu tiên cân đối, bố trí vốn để bảo đảm lộ trình triển khai các dự án theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và Thành ủy TP.HCM.

Đối với 15 dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2027, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, đẩy nhanh thủ tục đầu tư theo quy định, phấn đấu trong quý I/2027 khởi công từ 5 đến 7 dự án trạm trung chuyển rác.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì nghiên cứu, áp dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến trong quá trình đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển; bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân xung quanh, tiết kiệm diện tích và bảo đảm hiệu quả sử dụng đất.