TPHCM đón Tết Nguyên đán trong thời tiết thuận lợi

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết TPHCM khá tốt và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ vừa có thông tin dự báo về tình hình thời tiết TPHCM từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8-14/2/2024).

Về xu thế thời tiết chung, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống phía bắc nước ta có cường độ khá mạnh.

Từ ngày 10/2 trở đi, không khí lạnh hoạt động suy yếu dần nhưng còn tiếp tục khuếch tán xuống phía nam. Khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía nam của các hệ thống thời tiết nói trên và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc cường độ yếu đến trung bình, từ khoảng ngày 9-10/2 có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo trong những ngày Tết Giáp Thìn, thời tiết TPHCM khá ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới.

Cụ thể, từ ngày 8-9/2 (từ 29 đến 30 tháng Chạp), mây thay đổi, ngày trời nắng, tối và đêm có mưa rào nhẹ cục bộ với xác suất khoảng 50-60%. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ, thấp nhất 24-26 độ.

Từ ngày 10-14/2 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), mây thay đổi, không mưa. Ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ, thấp nhất 23-25 độ. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, từ đêm 4 - 14/2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), khu vực Nam bộ sẽ có ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.