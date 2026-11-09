TP.HCM chốt thời gian, địa điểm tổ chức Countdown đón năm mới 2027

TP.HCM đồng ý tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2027 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, với thời gian chính thức từ ngày 28 đến hết ngày 31/12/2026.

UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức sự kiện đếm ngược (Countdown) thời khắc chuyển giao năm cũ 2026 và năm mới 2027 nhân dịp Tết Dương lịch tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức chương trình Countdown năm 2027, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ lớn của TP.HCM.

Thời gian tổ chức chính thức kéo dài 4 ngày, từ ngày 28 đến hết ngày 31/12/2026. Việc lắp đặt phục vụ chương trình bắt đầu từ 0h ngày 24/12/2026. Công tác tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng được thực hiện từ ngày 1 đến hết ngày 3/1/2027.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra, giám sát việc tổ chức chương trình theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện chương trình; đồng thời chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động.

Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tổ chức chủ động phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan để được hướng dẫn, cấp phép trước khi thực hiện.

Chương trình phải bảo đảm các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống cháy nổ, y tế, phòng chống dịch (nếu có), an toàn thi công, an toàn điện, vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trước, trong và sau sự kiện.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu lưu ý phương án thông báo, thực hiện cảnh báo sự cố và sơ đồ thoát hiểm; có phương án giảm thiểu hư hỏng, thiệt hại và cam kết khắc phục ngay các hư hại nếu xảy ra sau khi chương trình kết thúc.

Đơn vị tổ chức phải thực hiện nghiêm thời gian nhận, hoàn trả mặt bằng; bố trí các khu vực hoạt động theo đúng sơ đồ, thiết kế đã được Sở Văn hóa và Thể thao duyệt.

Các hoạt động như quảng cáo sản phẩm, trình chiếu, quảng bá, trình diễn máy bay không người lái (nếu có) và chương trình nghệ thuật phải tuân thủ nội dung được cấp phép.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì thông tin, phối hợp với Công an TP.HCM để thông báo sớm đến người dân về việc chốt chặn, điều tiết giao thông tại khu vực tổ chức.

Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm đối với các sự cố về nội dung, kỹ thuật, an toàn phòng cháy và an toàn điện trong quá trình lắp dựng, tổ chức hoạt động.