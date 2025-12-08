Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

TP.HCM bắn pháo hoa tại tháp Tam Thắng, Bình Dương và hầm sông Sài Gòn

  • Thứ hai, 8/12/2025 19:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TP.HCM sẽ chào đón năm mới 2026 bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở ba điểm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, quảng trường Tam Thắng và khu trung tâm Thành phố mới Bình Dương.

Quảng trường Tháp Tam Thắng sẽ là 1 trong 3 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp năm mới 2026. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngày 8/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động mừng năm mới. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao sẽ diễn ra tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); kết hợp một điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tạo nên không gian lễ hội trải khắp thành phố.

Không chỉ có pháo hoa, không khí đón năm mới năm nay sẽ sôi động hơn với hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật. Đêm 31/12, chương trình đếm ngược (countdown) đón chào năm mới 2026 sẽ diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách. Sự kiện có thể được mở rộng sang trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực trước Nhà hát Thành phố, biến trung tâm TP.HCM thành "sân khấu ngoài trời" lớn nhất năm.

Tại phường Vũng Tàu, chuỗi hoạt động "Khơi sóng bình minh 2025" diễn ra từ 27/12 đến 1/1/2026, gồm giải chạy bộ đón bình minh, đồng diễn yoga, các chương trình nghệ thuật và ngày hội văn hóa ẩm thực..

Phao hoa anh 1

Màn pháo hoa ôm trọn bầu trời TP.HCM đêm 30/4. Ảnh: Chí Hùng.

Cùng thời điểm, Bình Dương cũng tổ chức chương trình nghệ thuật ngoài trời mừng năm mới tại Công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh cũ, hứa hẹn mang đến bầu không khí rộn ràng cho người dân và du khách.

Nhiều phường, xã trên địa bàn TP.HCM như Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Phú Thạnh… cũng chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng chào mừng Tết Dương lịch. Bên cạnh lễ hội đón năm mới, HCMC Marathon 2026 - giải chạy thường niên của thành phố - sẽ diễn ra từ ngày 9/1 đến 11/1/2026, mở đầu cho chuỗi sự kiện thể thao của năm.

Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ Năm, người lao động được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, một số người lao động lên kế hoạch xin nghỉ ngày thứ Sáu, kéo dài kỳ nghỉ lên đến 4 ngày.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Pháo hoa ôm trọn bầu trời TP.HCM đêm 30/4

Màn pháo hoa khai hỏa tại TP.HCM tối 30/4 với 30 điểm bắn, tạo điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

21:37 30/4/2025

Chán rooftop, ngồi quán cà phê nào ngắm pháo hoa ở TP.HCM?

Nếu muốn đổi chỗ xem pháo hoa sau nhiều năm chọn quán rooftop, Katinat bến Bạch Đằng, Starbucks Waterbus, tiệm cà phê Tò Vò… là lựa chọn mới cho đêm giao thừa năm nay.

11:00 29/12/2024

Linh Huỳnh

Pháo hoa TP.HCM Tết Dương lịch Tết 2026 Pháo hoa TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý