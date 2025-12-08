TP.HCM bắn pháo hoa tại tháp Tam Thắng, Bình Dương và hầm sông Sài Gòn

TP.HCM sẽ chào đón năm mới 2026 bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở ba điểm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, quảng trường Tam Thắng và khu trung tâm Thành phố mới Bình Dương.

Quảng trường Tháp Tam Thắng sẽ là 1 trong 3 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp năm mới 2026. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngày 8/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động mừng năm mới. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao sẽ diễn ra tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); kết hợp một điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tạo nên không gian lễ hội trải khắp thành phố.

Không chỉ có pháo hoa, không khí đón năm mới năm nay sẽ sôi động hơn với hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật. Đêm 31/12, chương trình đếm ngược (countdown) đón chào năm mới 2026 sẽ diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách. Sự kiện có thể được mở rộng sang trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực trước Nhà hát Thành phố, biến trung tâm TP.HCM thành "sân khấu ngoài trời" lớn nhất năm.

Tại phường Vũng Tàu, chuỗi hoạt động "Khơi sóng bình minh 2025" diễn ra từ 27/12 đến 1/1/2026, gồm giải chạy bộ đón bình minh, đồng diễn yoga, các chương trình nghệ thuật và ngày hội văn hóa ẩm thực..

Màn pháo hoa ôm trọn bầu trời TP.HCM đêm 30/4. Ảnh: Chí Hùng.

Cùng thời điểm, Bình Dương cũng tổ chức chương trình nghệ thuật ngoài trời mừng năm mới tại Công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh cũ, hứa hẹn mang đến bầu không khí rộn ràng cho người dân và du khách.

Nhiều phường, xã trên địa bàn TP.HCM như Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Phú Thạnh… cũng chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng chào mừng Tết Dương lịch. Bên cạnh lễ hội đón năm mới, HCMC Marathon 2026 - giải chạy thường niên của thành phố - sẽ diễn ra từ ngày 9/1 đến 11/1/2026, mở đầu cho chuỗi sự kiện thể thao của năm.

Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ Năm, người lao động được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, một số người lao động lên kế hoạch xin nghỉ ngày thứ Sáu, kéo dài kỳ nghỉ lên đến 4 ngày.