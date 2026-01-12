Kinh doanh
BRANDVOICE
TPBank và triết lý AI-Top - khi ngân hàng không chỉ số hóa
- Thứ hai, 12/1/2026 08:00 (GMT+7)
- 08:00 12/1/2026
TPBank biến AI thành bộ não cho app, LiveBank và hệ thống thẩm định tín dụng, hỗ trợ ra quyết định nhanh, cá nhân hóa dịch vụ trên từng điểm chạm số.
12:00 29/7/2025
12:00
29/7/2025
0
TPBank đang dẫn đầu bước chuyển mình từ định vị ngân hàng số sang ngân hàng trí tuệ - nơi công nghệ hiện đại kết nối cùng trái tim để phục vụ người dùng theo cách riêng biệt nhất.
08:00 7/10/2025
08:00
7/10/2025
0
Với ưu đãi khác biệt và nổi bật, TPBank Mastercard FEST trở thành "must-have item" của giới trẻ, như "tấm vé thông hành" đến những trải nghiệm giải trí đỉnh cao.
17:00 18/7/2025
17:00
18/7/2025
0
Tiếp tục mở rộng hệ sinh thái số, tối ưu vốn và đa dạng hóa nguồn thu, TPBank (HOSE: TPB) duy trì đà tăng trưởng với lợi nhuận 6 tháng đầu năm vượt 4.100 tỷ đồng.
Phượng Tú
Đồ họa: Tấn Lợi
ngân hàng TPBank
TPBank
TPBank AI
LiveBank TPBank