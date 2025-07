TP Huế báo cáo Thủ tướng vụ chặt hạ rừng phòng hộ ven biển

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phần lớn diện tích rừng tại phường Phong Quảng bị chặt hạ là rừng phòng hộ, thuộc loại rừng cần được tăng cường bảo vệ, cấm xâm phạm.

Theo báo cáo ngày 15/7 của UBND TP Huế, vào ngày 2/7, lực lượng kiểm lâm địa bàn phát hiện tại khoảnh 1, tiểu khu 89, phường Phong Quảng có 3,1416 ha rừng bị chặt hạ. Trong đó có 2,5843 ha rừng phòng hộ và 0,5573 ha rừng sản xuất, với tổng cộng 1.461 cây keo lưỡi liềm bị đốn hạ.

Qua xác minh, đây là diện tích rừng trồng thuộc Dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát (dự án 661), trồng từ năm 2008. Ban đầu, rừng do Ban Quản lý dự án Trồng rừng phòng hộ vùng cát quản lý và giao cho nhóm hộ ông Lê Nguyễn Sĩ chăm sóc. Đến năm 2012, UBND huyện Quảng Điền chuyển giao cho nhóm hộ ông Sĩ quản lý, bảo vệ và hưởng lợi. Từ tháng 9/2020, diện tích này do UBND xã Quảng Công (nay là UBND phường Phong Quảng) tự quản lý.

Theo biên bản kiểm tra ngày 23/4 vừa qua của Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền, UBND xã Quảng Công và các phòng ban chuyên môn, lực lượng liên ngành khẳng định rõ lô rừng số 152 - khu vực bị khai thác cây trái phép, là rừng phòng hộ cần được tăng cường bảo vệ. Thời điểm kiểm tra, rừng phòng hộ ven biển chưa bị xâm hại.

Tuy nhiên, ngày 19/2, UBND xã Quảng Công đã thống nhất bán 8ha rừng trồng cho ông Nguyễn Văn Quốc (trú tại thị xã Phong Điền, Huế) với giá 85 triệu đồng. Việc bán rừng này được thông qua tại cuộc họp của Đảng ủy xã ngày 18/2 và cuộc họp của UBND xã một ngày sau đó. Mặc dù trong biên bản thanh lý ghi là “rừng sản xuất”, nhưng thực tế số diện tích rừng bị chặt hạ phần lớn lại là rừng phòng hộ, với diện tích lên tới 2,5843 ha.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Đình Thông, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Công, nay là Phó chủ tịch UBND phường Phong Quảng, chính quyền xã bán rừng cho ông Quốc với danh nghĩa rừng sản xuất nhưng đã “lạm” vào cả rừng phòng hộ, với diện tích lớn. Ông Thông cho biết, việc bán rừng có sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo xã.

Người mua rừng và tổ chức chặt hạ là ông Nguyễn Văn Quốc cho biết, đã thuê 6 lao động từ tỉnh Quảng Trị vào khai thác cây trong khoảng 12 ngày, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Gỗ rừng sau khi chặt hạ được ông Quốc bán lại cho một công ty tại Khu công nghiệp Phú Bài với giá 900.000 đồng/tấn.

Trước khi chặt hạ, ông Quốc được cán bộ địa chính xã là ông Lê Nguyễn An xác định khu vực rừng cần khai thác và thường xuyên giám sát hiện trường. Sau đó, toàn bộ số tiền mua rừng 85 triệu đồng được ông Quốc chuyển khoản cho bà Cao Thị Thủy, cán bộ thủ quỹ xã. Tuy nhiên, sau khi khai thác chưa hết diện tích như thỏa thuận, xã yêu cầu bà Thủy chuyển trả lại tiền cho ông Quốc.

Với tổng diện tích rừng ven biển bị chặt hạ là 3,1416 ha, trong đó phần lớn là rừng phòng hộ bị xâm hại, việc khai thác rừng trồng không qua đấu giá, UBND TP Huế đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, đồng thời sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, như tin đã đưa, hơn 2,5 ha rừng keo chức năng phòng hộ ven biển tại thôn An Lộc, phường Phong Quảng (TP Huế) vừa bị chặt hạ không phép, để lại hiện trường tan hoang với hàng nghìn gốc cây bị cưa sát gốc, gỗ đã bị vận chuyển khỏi hiện trường. Sau khi vụ việc bị phanh phui, chính quyền địa phương thừa nhận đã bán rừng với giá 20 triệu đồng, nhưng bao biện rằng “không biết đây là rừng phòng hộ”.

