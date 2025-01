Tottenham tự cứu mình bằng bản hợp đồng 50 triệu bảng

Theo ESPN, Tel thu hút sự chú ý lớn từ nhiều câu lạc bộ hàng đầu tại Premier League. Bayern Munich yêu cầu khoản phí 50 triệu bảng cho tuyển thủ U21 Pháp. Tottenham trở thành đội bóng đầu tiên đạt được thỏa thuận với CLB Bundesliga.

Dù vậy, Tottenham vẫn chưa đạt thỏa thuận cá nhân với Tel. Cầu thủ 19 tuổi này vẫn chờ đợi thêm những đề nghị khác trước khi ra quyết định.

Trước đó, ESPN đưa tin rằng Chelsea, Manchester United và Arsenal đều đang quan tâm đến tiền đạo trẻ này. Trong đó, Chelsea cân nhắc thực hiện thương vụ trao đổi Christopher Nkunku để lấy Tel nhưng Bayern không đồng ý. Ngoài ra, Aston Villa cũng theo đuổi Tel như một sự thay thế lý tưởng cho Jhon Duran, người vừa trở thành tân binh của Al Nassr.

Tel gia nhập Bayern Munich từ Rennes vào mùa hè 2022 và có 82 lần ra sân cho CLB Bundesliga. Anh ghi 16 bàn và có 7 pha kiến tạo trong quãng thời gian này.

Khi mới 17 tuổi, Tel trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bayern Munich ghi bàn sau pha lập công vào lưới Viktoria Cologne trong chiến thắng 5-0. Tel gây chú ý với lối chơi mạnh mẽ, tốc độ cao và khả năng dứt điểm chính xác.

Ở mùa 2022/23, Tel đóng góp 5 pha lập công cho Bayern, giúp đội giành chức vô địch Bundesliga. Tuy nhiên, đến mùa giải hiện tại, anh chủ yếu sắm vai dự bị và mới có 13 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tottenham đang sa sút ở mùa 2024/25. Hàng loạt những kết quả bết bát đẩy họ xa dần khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Để cải thiện tình hình, ban lãnh đạo CLB biết rằng chỉ có tăng cường lực lượng mới giúp đội bóng vượt qua khó khăn.

