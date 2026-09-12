TopZone liên tục nâng cấp ưu đãi mỗi mùa ra mắt iPhone mới

Mỗi mùa iPhone mới, TopZone lại khiến fan Apple háo hức với chính sách mua sắm, đặc quyền hấp dẫn và iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cũng không ngoại lệ.

Là hệ thống bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam, TopZone không chỉ mang đến sản phẩm chính hãng, mà còn liên tục đầu tư và nâng cấp trải nghiệm mua sắm. Chính sách ưu đãi dành cho fan Apple cũng được TopZone mở rộng qua từng mùa iPhone, mang đến nhiều quyền lợi ngay từ giai đoạn đặt trước.

Năm 2024, khi iPhone 16 series chào sân, TopZone gây ấn tượng với cam kết “giao trễ tặng cọc” mang đến sự an tâm cho khách hàng đặt trước. Đến năm 2025, chuỗi tiếp tục tung ưu đãi mua trả chậm 0% cùng mức trả trước chỉ 10% qua thẻ tín dụng... 2025 cũng là năm đánh dấu cột mốc Việt Nam lần đầu mở bán iPhone cùng với lúc với thế giới. TopZone gây ấn tượng mạnh mẽ khi giao hàng chục nghìn máy cho người dùng trong ngày đầu mở bán, giúp khách hàng của chuỗi được trở thành một trong những người sở hữu iPhone sớm nhất trên thế giới.

Năm 2025, TopZone mở pop-up store hoành tráng ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, giao sớm iPhone 17 series và iPhone Air khi vừa chính thức mở bán.

Liên tục nhiều năm, TopZone không ngừng nỗ lực để người dùng dễ dàng sở hữu iPhone thế hệ mới thuận tiện nhất. Tiếp nối truyền thống ấy, năm nay, TopZone mở rộng chương trình ưu đãi cùng nhiều cải tiến đáng kể về dịch vụ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này nhằm mang đến khách hàng trải nghiệm mua sắm giàu giá trị và nhiều lợi ích hơn khi lựa chọn sở hữu iPhone 18 Pro tại hệ thống.

iPhone 18 Pro chính thức ra mắt với nâng cấp đáng chú ý về hệ thống camera, thời lượng pin và hiệu năng.

Theo đó, TopZone liên tiếp mở rộng hệ thống tại vị trí trung tâm, giúp fan Apple thuận tiện hơn khi trải nghiệm và chọn mua sản phẩm. Mới đây, TopZone Hàm Nghi chính thức đi vào hoạt động tại TP.HCM. Nằm gần chợ Bến Thành và ga metro, cửa hàng giúp người dùng Apple dễ dàng ghé thăm, trải nghiệm sản phẩm, mua sắm thuận tiện. Ngày 15/9, TopZone Hồ Gươm cũng chính thức được mở cửa tại Hà Nội, sẵn sàng chào đón khách đến trải nghiệm và sở hữu iPhone 18 Pro từ ngày đầu mở bán.

Song song việc mở rộng mạng lưới điểm đến trải nghiệm, TopZone còn tung loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng đặt trước iPhone. Cụ thể, khách đặt trước iPhone 18 Pro có thể trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng đến 18 tháng. Nhà bán lẻ này cũng cam kết với khách hàng về việc giao đúng hạn, giao trễ tặng ngay 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng thanh toán qua ví điện tử như MoMo, VNPAY hoặc thẻ tín dụng từ ngân hàng liên kết sẽ nhận ưu đãi giảm trực tiếp đến 5 triệu đồng trên mỗi hóa đơn. Kết hợp chính sách thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 3 triệu đồng, đây hứa hẹn là giải pháp giúp bài toán chi phí của người tiêu dùng được giải quyết hiệu quả.

Khách mua iPhone 18 Pro tại TopZone có thể nhận nhiều ưu đãi trong giai đoạn đặt trước.

TopZone cũng thiết kế khuyến mãi đi kèm để người dùng dễ dàng hoàn thiện hệ sinh thái Apple cá nhân. Khi mua iPhone 18 Pro tại TopZone, người dùng có thể mua kèm sản phẩm Apple khác để giảm thêm đến 2 triệu đồng và giảm đến 50% cho phụ kiện, nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng để mua SIM data đến 500 GB/tháng. Chương trình đặt trước diễn ra từ 19h ngày 12/9 và bắt đầu giao hàng từ 8h ngày 18/9 tại hệ thống TopZone trên toàn quốc.

Dễ thấy, chương trình ưu đãi dành cho khách hàng liên tục được TopZone nâng cấp qua từng năm. Những ưu đãi đó không chỉ khẳng định sự đồng hành cùng người tiêu dùng, mà còn củng cố vững chắc vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam. Thông qua hệ sinh thái sản phẩm hoàn thiện và không gian mua sắm chuẩn quốc tế, TopZone được xem là điểm đến đáng tin cậy để khách hàng an tâm đặt trước iPhone 18 Pro trong mùa mua sắm năm nay.

TopZone còn nâng tầm trải nghiệm của khách hàng thông qua chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi tận tâm. Hệ thống cửa hàng TopCare hỗ trợ sửa chữa, bảo hành và cung cấp linh kiện chính hãng cho thiết bị Apple giúp khách hàng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.