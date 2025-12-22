Tông vào xe đầu kéo ở TP.HCM, tài xế mắc kẹt trong cabin

Ôtô tải tông vào đuôi xe đầu kéo container trên đường, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng đã giải cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện.

Sáng 22/12, ôtô tải lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ xã Phước Hòa đi xã Phú Giáo (TPHCM). Khi đi tới đoạn trước UBND xã An Bình (cũ), ôtô tải vào đuôi xe đầu kéo.

Phát hiện vụ tai nạn, người đi đường đã chạy tới tìm cách đưa tài xế xe tải bị trong cabin ra ngoài nhưng không được.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế ra ngoài an toàn. Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng đến hiện trường, đưa được ra khỏi cabin. Xe cứu thương được điều đến hiện trường chở nạn nhân tới bệnh viện. Theo lời tài xế xe cứu thương, nạn nhân chỉ bị thương ở phần chân.

Tại hiện trường, đầu biến dạng, trên xe chở nhiều ôtô.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.