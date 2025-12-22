Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tông vào xe đầu kéo ở TP.HCM, tài xế mắc kẹt trong cabin

  • Thứ hai, 22/12/2025 08:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ôtô tải tông vào đuôi xe đầu kéo container trên đường, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng đã giải cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện.

Sáng 22/12, ôtô tải lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ xã Phước Hòa đi xã Phú Giáo (TPHCM). Khi đi tới đoạn trước UBND xã An Bình (cũ), ôtô tải vào đuôi xe đầu kéo.

Phát hiện vụ tai nạn, người đi đường đã chạy tới tìm cách đưa tài xế xe tải bị trong cabin ra ngoài nhưng không được.

TP.HCM anh 1TP.HCM anh 2TP.HCM anh 3TP.HCM anh 4

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế ra ngoài an toàn. Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng đến hiện trường, đưa được ra khỏi cabin. Xe cứu thương được điều đến hiện trường chở nạn nhân tới bệnh viện. Theo lời tài xế xe cứu thương, nạn nhân chỉ bị thương ở phần chân.

Tại hiện trường, đầu biến dạng, trên xe chở nhiều ôtô.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tong-vao-duoi-xe-dau-keo-o-tphcm-tai-xe-mac-ket-trong-cabin-post1806674.tpo

Tiền Phong

TP.HCM TP.HCM tài xế mắc kẹt xe đầu kéo tai nạn

    Đọc tiếp

    Menh lenh tu trai tim - chuong trinh chao mung 81 nam QDND Viet Nam hinh anh

    Mệnh lệnh từ trái tim - chương trình chào mừng 81 năm QĐND Việt Nam

    11 phút trước 09:41 22/12/2025

    0

    Tối 21/12, Chương trình “Mệnh lệnh từ trái tim” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức để chào mừng Kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý