Tổng thống Trump phản ứng khi được hỏi về thuật ngữ 'thương mại TACO'

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích phóng viên đặt câu hỏi về thuật ngữ mới “thương mại TACO”.

Theo CBS News (Mỹ), cụm từ “thương mại TACO” xuất hiện lần đầu trong một bài bình luận của cây bút Robert Armstrong trên tờ Financial Times ngày 2/5. TACO là viết tắt của cụm từ "Trump Always Chickens Out" (tạm dịch: Tổng thống Trump luôn chùn bước). Cụm từ đó mô tả diễn biến cổ phiếu lao dốc khi chính quyền Tổng thống Trump công bố mức thuế quan cứng rắn mới rồi tăng vọt khi ông nới lỏng thuế quan sau đó vài ngày hoặc vài tuần.

Ông Armstrong ngày 2/5 nhận định: “Đợt tăng giá gần đây có liên quan nhiều đến việc thị trường nhận ra rằng chính quyền Mỹ không có khả năng chịu đựng cao đối với áp lực thị trường và kinh tế, và sẽ nhanh chóng lùi bước khi thuế quan gây tổn thương. Đây là lý thuyết TACO: Tổng thống Trump luôn chùn bước”.

Sau bài viết của ông Armstrong, vào ngày 12/5, Tổng thống Trump thông báo tạm hoãn 90 ngày mức thuế 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi vào ngày 26/5, ông hoãn mức thuế 50% đối với hàng hóa châu Âu cho đến tháng 7. Trong cả hai trường hợp, thị trường chứng khoán đều tăng vọt sau khi ông Trump tạm hoãn áp thuế quan.

Sau câu hỏi của phóng viên ngày 28/5, Tổng thống Trump trả lời: “Ồ, tôi chùn bước à. Nghe hay đấy chứ? Tôi chưa từng nghe cụm đó bao giờ”.

Ông Trump gọi đó là một "câu hỏi khó chịu". Ông nói tiếp: “Đó được gọi là đàm phán. Họ sẽ không ở đây hôm nay để đàm phán nếu tôi không áp mức thuế 50% đối với châu Âu”.

Nhà phân tích Adam Crisafulli tại Vital Knowledge lưu ý rằng bất kể Nhà Trắng có chiến lược nào, các nhà đầu tư đang trở nên thích nghi hơn với mô hình ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump là áp dụng mức thuế quan cao rồi sau đó giảm xuống. Ông Crisafulli đánh giá nhiều người đang chấp nhận tư duy “TACO” hơn.