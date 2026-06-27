Tổng thống Trump công bố mẫu hộ chiếu mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 công bố diện mạo mới của mẫu hộ chiếu đặc biệt ra mắt nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ.

Thiết kế mẫu hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn vừa được đăng trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Trump ngày 26/6 theo giờ địa phương. Ảnh: Donald Trump/Truth Social.

Hộ chiếu mang hình ảnh của ông Trump, được phát hành ở dạng phiên bản giới hạn. "Hộ chiếu mới của nước Mỹ có thông điệp: Chào mừng, nhưng hãy cư xử đúng mực!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bài đăng của ông Trump đi kèm hình ảnh một trang mẫu của cuốn hộ chiếu, trong đó chân dung ông Trump xuất hiện phía trên bàn làm việc tại Nhà Trắng. Phía sau là toàn văn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, còn phía dưới là chữ ký của ông. Trang đối diện in hình bức tranh sơn dầu The Declaration of Independence (Tuyên ngôn Độc lập) của họa sĩ John Trumbull.

Khi được hỏi liệu đây đã là bản thiết kế chính thức của cuốn hộ chiếu đặc biệt ra mắt nhân dịp kỷ niệm hay chưa, Nhà Trắng chuyển câu hỏi sang Bộ Ngoại giao Mỹ. CNN đã liên hệ Bộ Ngoại giao để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Thiết kế ban đầu của mẫu hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn. So với mẫu vừa được ông Trump công bố, có thể thấy hình ảnh của Tổng thống Trump đã được thay đổi. Ảnh: US State Department.

Phiên bản giới hạn này lần đầu được công bố hồi tháng 4 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ. Kể từ sau đó, những thay đổi trong thiết kế vẫn tiếp tục được thực hiện.

Trao đổi với CNN tại thời điểm đó, một quan chức Mỹ cho biết mẫu hộ chiếu này "sẽ được cấp tại Cơ quan Hộ chiếu Washington khi đã sẵn sàng". Phiên bản giới hạn này chỉ áp dụng với những người trực tiếp đến cơ quan này để gia hạn hộ chiếu. "Nộp trực tuyến hoặc tại các địa điểm khác vẫn sẽ sử dụng mẫu thiết kế hộ chiếu hiện hành", vị quan chức nói.