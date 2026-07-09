Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gây bất ngờ với quà chia tay các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tặng mỗi nhà lãnh đạo NATO một khẩu súng lục ổ quay có khắc tên riêng cùng một hộp đạn thật sau khi kết thúc hội nghị tại Ankara.

Cận cảnh món quà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tặng các nhà lãnh đạo NATO. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, ông Erdogan gửi kèm mỗi món quà một lá thư miễn áp dụng các quy định kiểm tra của Thổ Nhĩ Kỳ đối với khẩu súng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà lãnh đạo mang món quà này đi mà không gặp các trở ngại theo quy định pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hai quan chức Liên minh châu Âu (EU) xác nhận với Politico, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã trao những khẩu súng cùng hộp đạn và bộ dụng cụ vệ sinh súng cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trong ngày 8/7.

Một quan chức Hội đồng châu Âu cho biết đội ngũ an ninh của ông Costa đã tiếp nhận khẩu súng để tiến hành kiểm tra. "Chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bỉ để đưa khẩu súng về nước, sau đó lưu giữ theo các yêu cầu an ninh do Ban Thư ký Hội đồng châu Âu quy định", quan chức này nói.

Người phát ngôn của bà von der Leyen cho biết: "Chủ tịch đã cảm ơn Tổng thống Erdogan vì món quà này. Khẩu súng sẽ được vận chuyển và lưu giữ an toàn. Sau khi được vô hiệu hóa, bà dự định sẽ tặng khẩu súng cho một bảo tàng quân sự”.

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay quy tụ lãnh đạo của toàn bộ 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài phát biểu bế mạc, ông Trump dành nhiều lời khen gửi tới Tổng thống Erdogan và gọi ông Erdogan là "một người tuyệt vời, một nhà lãnh đạo tuyệt vời, người bạn của tôi". Ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là "một con người rất mạnh mẽ, có cá tính rất mạnh".