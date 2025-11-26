Tổng thống Mỹ gây chú ý

Trong lễ xá tội gà tây hôm 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buông nhiều câu nói đùa khiến buổi lễ trở nên đặc biệt ồn ào và gây chú ý.

Ông Trump bắt chước tiếng gà tây, rồi vuốt nhẹ lên bộ lông và nói “Ai lại muốn làm hại con chim đẹp này”. Ảnh: EPA

Tối 25/11, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đã xá tội cho hai chú gà tây Gobble và Waddle, tiếp nối truyền thống lâu đời của Nhà Trắng vào dịp Lễ Tạ ơn.

Hai chú gà tây Waddle và Gobble được người dân Mỹ đặt tên theo sự bình chọn trực tuyến của công chúng Mỹ, được nghỉ qua đêm tại khách sạn Willard InterContinental ở Washington, DC, vào ngày 24 tháng 11 năm 2025, rồi mang về Nhà Trắng.

Theo The Guardian, trong lễ xá tội gà tây Ngày Lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bước ra với ý định pha trò chính trị, nhưng bài phát biểu nhanh chóng trở nên lạc tông. Ông nhắc đến cha con cựu tổng thống Mỹ Tổng thống Mỹ Joe Biden, và còn gọi một thống đốc bang là “kẻ béo phì thô kệch”.

Chú gà Waddle và Gobble nghỉ qua đêm tại khách sạn Willard InterContinental ở Washington, DC, vào ngày 24 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ cũng công kích nghị sĩ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, đùa rằng ông định đặt tên họ cho gà tây nhưng rồi nhận ra mình sẽ không bao giờ ân xá cho những cái tên đó.

Chỉ có chú gà Gobble xuất hiện, nhưng Waddle thì bị ông Trump ví như đã “mất tích.” Ông đùa rằng gà tây Peach và Blossom (được ông Biden xá tội năm ngoái) từng bị phát đang trên đường đến lò mổ, nhưng ông đã kịp ngăn lại và ân xá cho chúng.

Rồi ông lại lạc đề sang chuyện con trai ông Joe Biden. Ông nói cuộc ân xá gà tây năm ngoái của ông Biden “không hợp lệ” và mỉa mai hỏi “Hunter Biden đâu rồi,” ám chỉ việc Hunter được cha ân xá trước khi rời nhiệm sở.

Cuối cùng, ông thực hiện nghi thức xá tội, tuyên bố Gobble “được ân xá vô điều kiện,” thậm chí còn bắt chước tiếng gà tây trước khi vuốt lông nó.

Lễ xá tội gà tây vốn là một nghi thức nhẹ nhàng kéo dài gần tám thập kỷ, nơi các tổng thống thường đưa ra vài câu nói vui và thể hiện sự lạc quan. Nhưng năm nay, sự kiện trở thành sân khấu cho những lời chỉ trích, những câu đùa và cả các phát biểu mang sắc thái công kích, theo The Guardian.

Nghi thức ân xá gà tây được chính thức hóa dưới thời cựu Tổng thống George Bush, khi ông ân xá một con gà tây để đáp lại nỗ lực của các nhà hoạt động bảo vệ động vật.