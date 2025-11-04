Tổng thống Mỹ đồng ý giúp người nghèo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý chỉ cấp một nửa ngân sách thường lệ cho những người nhận trợ cấp thực phẩm từ chương trình SNAP trong tháng 11.

Một ngân hàng thực phẩm hỗ trợ người nghèo ở bang Colorado (Mỹ) ngày 31/10. Ảnh: Reuters.

Khoảng 42 triệu người trong chương trình hỗ trợ thực phẩm sẽ nhận được một phần phúc lợi từ quỹ dự phòng dùng trong trường hợp khẩn cấp. Trong tuyên bố của Chính phủ Mỹ ngày 3/11, một phần kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển tới những người nhận trợ cấp thực phẩm, giữa bối cảnh chính phủ liên bang có thể sẽ trải qua giai đoạn đóng cửa dài kỷ lục.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết cơ quan này cũng sẽ sử dụng quỹ dự phòng để duy trì chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) vốn hỗ trợ cho gần 42 triệu người có thu nhập thấp tại Mỹ. Dù vậy, trong tháng 11, những người thụ hưởng chương trình này sẽ chỉ nhận được khoản chi tương đương 50% mức tiền thông thường mà họ được nhận hàng tháng.

Thông báo trên được đưa ra sau khi tòa án liên bang ở bang Rhode Island yêu cầu chính quyền cấp kinh phí khẩn cấp cho chương trình SNAP. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết của tòa.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng nói rằng nguồn vốn khẩn cấp “chưa chắc có sẵn ngay lập tức” và cần thêm hướng dẫn từ tòa án về cách phân bổ nguồn tiền một cách hợp pháp.

Sau khi Tổng thống Trump đồng ý chi ngân sách khẩn cấp cho chương trình SNAP, Bộ trưởng Bessent cho biết rằng dòng tiền có thể được giải ngân sớm nhất vào 5/11, nhưng ông nhấn mạnh “cần có quy trình cụ thể để đảm bảo tính hợp pháp của việc điều chuyển ngân sách”.

Kinh phí cho chương trình SNAP đã cạn kiệt từ ngày 1/11, do Chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa tới ngày thứ 34 mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Bế tắc giữa các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong Quốc hội khiến việc thống nhất thông qua chương trình chi tiêu các khoản ngân sách trọng yếu bị đình trệ.

Một ngân hàng thực phẩm ở thành phố Los Angeles (Mỹ) tăng cường hoạt động giữa bối cảnh chương trình SNAP đang đối diện khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ trên mạng xã hội ngày 31/10, ông Trump viết: “Tôi đã chỉ đạo các luật sư yêu cầu tòa làm rõ cách chúng ta có thể hợp pháp hóa việc cấp vốn khẩn cấp cho chương trình SNAP sớm nhất có thể… Nhưng ngay cả khi có hướng dẫn sớm, quá trình này vẫn sẽ bị chậm lại trong lúc các bang nhận tiền”.

Chính quyền của Tổng thống Trump từng lập luận rằng việc dùng quỹ dự phòng cho chương trình SNAP là “trái luật”, vì khoản quỹ khẩn cấp chỉ nên dùng cho các tình huống thực sự khẩn cấp, chẳng hạn như thiên tai. Tuy nhiên, tòa án ở bang Rhode Island đã bác bỏ lập luận này.

Tình trạng tạm ngưng phúc lợi từ chương trình SNAP là chưa từng có tiền lệ tại Mỹ. Một số bang cho biết sẽ cần vài ngày, thậm chí vài tuần để chuyển tiền tới người thụ hưởng, vì chính phủ liên bang không tiến hành giải ngân kịp sau khi Chính phủ đóng cửa kể từ ngày 1/10 đến nay.

Những hàng dài người chờ nhận thực phẩm từ thiện đã xuất hiện tại nhiều ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ giữa bối cảnh chương trình SNAP đối diện khủng hoảng. Do số lượng người cần nhận trợ cấp thực phẩm gia tăng đột biến, nên ở bang California và Texas, bãi đỗ xe của sân vận động đã được tận dụng làm điểm phát lương thực khẩn cấp.

Nhiều bang như New York, Oregon và Virginia tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có thể tự chi ngân sách duy trì chương trình SNAP tại bang. Dù vậy, số tiền chuyển tới những người thụ hưởng cũng chỉ bằng một phần so với nguồn tiền hỗ trợ hàng tháng nhận từ ngân sách liên bang trước đó. Mỗi tháng, Chính phủ Mỹ thường chi khoảng 8 tỷ USD cho chương trình SNAP.