Tổng thống Brazil xem xe tăng 843 từng húc vào cổng Dinh Độc Lập

Tổng thống Lula da Silva là một người bạn lớn lâu năm thuộc “thế hệ Việt Nam”, thế hệ những người đã đoàn kết ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng.

Ông cũng có tình cảm sâu sắc và ngưỡng mộ lịch sử Việt Nam, từng xuống đường ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tổng thống Lula da Silva và đoàn đã nghe giới thiệu chủ đề trưng bày: Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).

Ngay từ sảnh bảo tàng, Tổng thống được giới thiệu khái quát về lịch sử Việt Nam qua một video. Cũng tại sảnh, ông nghe thuyết minh về chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 4324 được trưng bày. Chiếc máy bay này đã xuất kích tham gia chiến đấu ngăn chặn các đợt tấn công của không quân Mỹ tại miền Bắc Việt Nam và đạt được 14 lần bắn rơi máy bay Mỹ. Năm 2015, máy bay này được công nhận bảo vật quốc gia.

Tại gian trưng bày giai đoạn lịch sử 1858-1945, Tổng thống Brazil được giới thiệu về khẩu súng thần công của nhà Nguyễn từng để đánh Pháp.

Ông chia sẻ rất ngưỡng mộ tinh thần quật cường, mạnh mẽ của người dân Việt Nam - một trong những dân tộc kiên cường nhất thế giới, vì Việt Nam từng đánh thắng nhiều cường quốc quân sự lớn để bảo vệ đất nước.

Tổng thống cũng chia sẻ về sự kiện, năm 1912, khi đang làm việc trên một con tàu Pháp đi từ Việt Nam, Bác Hồ đã xuống cảng Rio de Janeiro. Người đã thiết lập mối liên hệ mật thiết với phong trào công nhân công đoàn của Brazil. Và cũng từ sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước từ đầu thế kỷ 20.

Tháng 11/2024, nhân chuyến công tác tại Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro.

Tổng thống Brazil cũng được giới thiệu một phần đoạn trích trong Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình (2/9/1945). Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giới thiệu về các lễ kỷ niệm lớn mà Việt Nam sẽ tổ chức năm nay, trong đó có kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Tại gian trưng bày giai đoạn 1954-1975, Tổng thống Lula da Silva lắng nghe giới thiệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Bên chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 843, Tổng thống ghi lưu bút trong sổ lưu niệm. Ông bày tỏ rất ngưỡng mộ sự kiên cường của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ giành tự do và độc lập.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 30/4/1975, xe tăng 843 và xe tăng 390 đã húc vào cổng Dinh Độc Lập.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng cấp quốc gia và là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng Quân đội, được thành lập ngày 17/7/1956.

Năm 2019, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới tại hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

