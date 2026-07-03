Tổng Lãnh sự Đức: 'Tinh thần doanh nhân' định hình tầm vóc TP.HCM

Bà Andrea Maria Suehl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM, giải mã những động lực cốt lõi đưa TP.HCM bứt phá kinh tế và đổi mới sáng tạo suốt 50 năm qua.

Trong mắt Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM Andrea Maria Suehl, điều tạo nên sức hút của TP.HCM không nằm ở những tòa nhà cao tầng hay tốc độ phát triển kinh tế. Trong mắt bà, chính tinh thần doanh nhân, sự năng động và cởi mở với những ý tưởng mới đã trở thành động lực quan trọng đưa thành phố vươn lên.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Andrea Maria Suehl chia sẻ góc nhìn về những động lực tạo nên sự phát triển của thành phố, các dấu ấn hợp tác Việt Nam - Đức và tiềm năng mở rộng quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.

Động lực phát triển từ tinh thần doanh nhân

- Năm nay đánh dấu cột mốc 50 năm phát triển của TP.HCM. Từ góc nhìn của bà, điều gì tạo nên sức hút của TP.HCM đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Đức?

Trong nửa thế kỷ qua, TP.HCM đã vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế của Việt Nam và là một trong những trung tâm năng động của Đông Nam Á về kinh doanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Bà Andrea Maria Suehl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải những công trình hiện đại hay đường chân trời ngày càng thay đổi của thành phố, mà là con người nơi đây. Người dân TP.HCM luôn năng động, bền bỉ, lạc quan và sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mới. Chính tinh thần doanh nhân ấy đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua.

Ngày nay, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Thật vui mừng khi được chứng kiến thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng và cơ hội.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần doanh nhân, sự năng động và sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mới của người dân TP.HCM. Bà Andrea Maria Suehl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM

Động lực đó còn được củng cố bởi vị trí địa lý chiến lược, môi trường kinh doanh năng động và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những yếu tố được cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá rất cao khi đầu tư tại TP.HCM.

Bên cạnh tinh thần doanh nhân và lực lượng lao động có chuyên môn, các doanh nghiệp Đức cũng ghi nhận những cải thiện liên tục về hạ tầng số, môi trường đầu tư và định hướng phát triển xanh của thành phố. Những yếu tố này tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế và giúp TP.HCM duy trì sức hấp dẫn trong những năm tới.

Kết nối bằng tri thức và công nghệ

- Đức đã đồng hành với TP.HCM như thế nào trong những năm qua? Theo bà, đâu là những lĩnh vực hợp tác mang lại dấu ấn rõ nét nhất?

Đức và Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác bền chặt trên nền tảng tin cậy và cùng hướng tới phát triển bền vững. Tại TP.HCM, sự đồng hành ấy được thể hiện từ đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực đến giáo dục, văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Nhiều tổ chức đã trở thành những cầu nối quan trọng giữa hai nước. Trường Đại học Việt Đức góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Tòa nhà Đức (Deutsches Haus) là nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy đối thoại kinh tế; Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), với hơn 430 thành viên, tiếp tục hỗ trợ mở rộng hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai bên.

Bà Andrea Maria Suehl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM - ông Nguyễn Lộc Hà tham gia Lễ hội Đức - Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 10/2025. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Song hành với kinh tế là sợi dây gắn kết bền chặt giữa người dân hai nước. Nhiều năm qua, Viện Goethe đã bắc cầu nối văn hóa, nghệ thuật và ngôn ngữ, giúp thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa TP.HCM và Leipzig. Hai thành phố được gắn kết thông qua quan hệ thành phố kết nghĩa và đã cùng triển khai nhiều dự án cũng như hoạt động hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, Đức còn là đối tác tin cậy của Việt Nam trong đào tạo nghề, giáo dục đại học, hợp tác khoa học và chuyển đổi xanh. Từ năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả cho đến phát triển đô thị bền vững, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Không gian tăng trưởng mới trong kỷ nguyên xanh

- Trong giai đoạn phát triển mới, bà đánh giá những lĩnh vực nào còn nhiều tiềm năng để TP.HCM và Đức tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác?

Phía trước là rất nhiều cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Thế mạnh cốt lõi của Đức trong các lĩnh vực công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), giao thông bền vững và kinh tế tuần hoàn rất tương thích với các ưu tiên phát triển hiện tại của TP.HCM.

Bà Andrea Maria Suehl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM tham dự và phát biểu tại Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam tháng 10/2025. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Đồng thời, các trụ cột về giáo dục, đào tạo nghề và đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt, bởi đầu tư vào con người chính là nền tảng cho mọi thành công dài hạn.

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi tin rằng những lợi thế mang tính bổ trợ lẫn nhau sẽ tạo bệ phóng vững chắc để hai bên cùng phát triển các giải pháp sáng tạo, mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia.

- Nhân dịp kỷ niệm 50 năm phát triển của TP.HCM, bà muốn gửi thông điệp gì tới chính quyền và người dân thành phố? Đồng thời, bà kỳ vọng gì về tương lai của quan hệ hợp tác giữa Đức và TP.HCM?

Nhân dịp đặc biệt này, tôi xin gửi lời chúc mừng tới chính quyền và người dân TP.HCM nhân dấu mốc đầy ý nghĩa này, cũng như những thành tựu nổi bật mà thành phố đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Điều làm nên nét đặc biệt của TP.HCM chính là sự cởi mở, sáng tạo và quyết tâm không ngừng vươn lên.

Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng được một mối quan hệ đối tác ngày càng bền chặt và tạo ra nhiều cơ hội lâu dài cho các thế hệ tương lai. Bà Andrea Maria Suehl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM

Việt Nam đang theo đuổi một tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai, dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế. Đức cũng chia sẻ những khát vọng đó. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng Đức là một đối tác tự nhiên của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới này.

Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng được một mối quan hệ đối tác ngày càng bền chặt và tạo ra nhiều cơ hội lâu dài cho các thế hệ tương lai.

Tôi đã đảm nhiệm cương vị Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM gần một năm. Trong khoảng thời gian ngắn đó, tôi đã có cơ hội chứng kiến sự hợp tác giữa Đức và TP.HCM trên rất nhiều lĩnh vực. Tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp công sức để đưa mối quan hệ giữa Đức và TP.HCM ngày càng gắn kết, hiệu quả hơn trong những năm tới.

- Xin cảm ơn bà!