Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam có tân Phó Chủ nhiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Như vậy, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam có Chủ nhiệm là Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; các Phó Chủ nhiệm gồm: Trung tướng Lê Quang Minh và Trung tướng Trương Thiên Tô.

Cùng với đó, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

