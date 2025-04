Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ EU Julien Guerrier

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tình cảm, vai trò và đóng góp của Đại sứ EU và Phái đoàn EU tại Việt Nam trong việc phát triển quan hệ Việt Nam - EU; bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực của hai bên, quan hệ Việt Nam - EU sẽ ngày càng được củng cố, thực chất và phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư khẳng định EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và hài lòng nhận thấy sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2025), quan hệ hai bên phát triển năng động, toàn diện tất cả các lĩnh vực.

Hai bên đang triển khai 4 thỏa thuận hợp tác và 8 cơ chế đối thoại, từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, đến quốc phòng - an ninh... Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sau 5 năm triển khai đã tạo sức bật mới cho thương mại song phương, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt gần 70 tỷ USD trong khi đầu tư của EU vào Việt Nam đạt trên 30 tỷ USD .

Bày tỏ vinh dự và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp, Đại sứ Julien Guerrier chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy và ưu tiên của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với hai bên, đánh dấu chặng đường 35 năm hợp tác và phát triển. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn hiện nay, hơn bao giờ hết, hai bên cần tăng cường hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi kỹ lưỡng, thống nhất lộ trình sớm đưa quan hệ hai bên lên tầm cao mới theo hướng thực chất, chất lượng, hài hoà lợi ích của cả hai bên; thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Hiệp định EVFTA nhằm thúc đẩy thương mại - đầu tư Việt Nam - EU.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có EU và các quốc gia thành viên, thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư cân bằng, bền vững, hướng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chung.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư hoan nghênh EU quan tâm hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông bền vững, công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, pháp luật..., đề nghị hai bên phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về thương mại trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, nhất trí cần hợp tác nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ phát triển của EU dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển bền vững, tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm phục vụ nhân dân. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên giữa Việt Nam và EU, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên xem xét, tạo thuận lợi về thị thực nhập cảnh cho công dân mỗi bên.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam là dân tộc hết sức yêu chuộng hòa bình, là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại sứ nhất trí Việt Nam và EU đều có nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới để phát triển, cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-EU, bảo đảm hoà bình và ổn định tại Biển Đông, khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với thương mại toàn cầu.

Chia sẻ ý kiến của Tổng Bí thư về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nguồn lực cho phát triển và thịnh vượng, Đại sứ khẳng định EU mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

EU mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo, hàng không - vũ trụ, viễn thông, chuyển đổi xanh. Đại sứ cho rằng EU và Việt Nam có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại sứ và Phái đoàn EU nhân dịp kỷ niệm Ngày châu Âu (9/5); khẳng định các bộ, ngành Việt Nam sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

