Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

  • Thứ năm, 4/9/2025 21:10 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Chiều 4/9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Tong Bi thu anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Tong Bi thu anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Tong Bi thu anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Tong Bi thu anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Tong Bi thu anh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Tong Bi thu anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu.

Tong Bi thu anh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu.

Tong Bi thu anh 8

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình.

