Tổng Bí thư thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng An ninh điều tra luôn khẳng định được vai trò "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Bộ Công an có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Cục An ninh điều tra (Bộ Công an). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Gửi lời chúc mừng năm mới, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích lực lượng Công an nhân dân và lực lượng An ninh điều tra đã đạt được thời gian qua và trong năm 2025.

Theo Tổng Bí thư, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, đặc biệt tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia đã và đang đặt ra nhiều thách thức.

Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh điều tra và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Lực lượng An ninh điều tra luôn khẳng định được vai trò "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới nhận thức, quan điểm, đối sách; quán triệt nguyên tắc "đấu tranh từ sớm, từ xa làm thất bại âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, phản động", chuyển trạng thái sang chủ động tấn công địch, đáp ứng yêu cầu chính trị của đất nước.

Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh điều tra không chỉ là giữ vững sự ổn định chính trị, an toàn xã hội mà còn thể hiện được vai trò chủ động đi trước, kiến tạo, thiết lập các điều kiện thuận lợi cơ bản để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng then chốt của Đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ.

"An ninh phải tạo được nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Đảng. Muốn vậy, phải nhận thức đúng, giải quyết trúng các vấn đề an ninh quốc gia gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Cục An ninh điều tra (Bộ Công an). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Để thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng An ninh điều tra gương mẫu đi đầu trong thực hiện, lan tỏa mạnh mẽ, triển khai nhanh, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết chiến lược của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; Nghị quyết của Đảng bộ A09 nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, tập trung nhận diện, tổ chức phát hiện, đấu tranh, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền xuyên tạc chống phá các nghị quyết của Đảng.

Lực lượng An ninh điều tra cần chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng trinh sát an ninh, nắm chắc từ sớm, từ xa, từ cơ sở ngay từ khi manh nha các yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ việc bảo đảm an ninh phi truyền thống với an ninh truyền thống, phục vụ tốt nhất yêu cầu chính trị, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Xác định nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia, lợi ích của đất nước là mục tiêu cao nhất, là thước đo để đảm bảo tính đúng đắn trong các hoạt động tố tụng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc trên các mặt chính trị, sự phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Từ đó kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng An ninh điều tra tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại; đấu tranh đẩy lùi các nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Cũng theo Tổng Bí thư, công tác an ninh điều tra phải tích cực thực hiện yêu cầu rất cao về giữ vững ổn định, tạo nguồn lực để phát triển đất nước, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026 và những năm tiếp theo mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không phải cứ xử lý nhiều là tốt, mà phải chuyển mạnh sang phòng ngừa. Qua điều tra, phát hiện kịp thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện để phát sinh tội phạm. Vừa bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội, đồng thời cũng phải đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hướng tới việc xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, công bằng, dân chủ, văn minh".

Tiếp tục quán triệt nguyên tắc an ninh chủ động, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng An ninh điều tra cần chủ động phối hợp với các đơn vị trinh sát củng cố tài liệu, chứng cứ, vận dụng linh hoạt phương châm: đánh địch từ xa, từ bên ngoài, từ trung tâm địch, từ trong lòng địch, để đưa ra xét xử vắng mặt một số cầm đầu, cốt cán từ bên ngoài; xóa bỏ tâm lý của các loại đối tượng coi nước ngoài là vùng an toàn, nhởn nhơ, coi thường pháp luật để chống phá Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIV đã nhấn mạnh lập trường nhất quán của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, bền vững.

Lực lượng An ninh điều tra cũng cần tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Gắn điều tra, xử lý tội phạm với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phải xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật vừa không làm cản trở sự phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ và điều tra viên mạnh về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mưu trí dũng cảm; có "trái tim nóng, cái đầu lạnh và bàn tay sạch"; có tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật, chủ động, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng thời coi trọng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm; khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành 2 Trung tâm thẩm vấn an ninh quốc gia trong đầu năm 2027.

Xác định đây là hai dự án trọng điểm, phải xứng tầm về quy mô, hiệu quả và cung cấp thực tế khách quan, góp phần đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, chống phá chế độ của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trong vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Nhân dịp này, ghi Sổ vàng truyền thống của Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Tổng Bí thư tin tưởng rằng "với truyền thống anh hùng, 75 năm vẻ vang, với khát vọng cống hiến và quyết tâm chính trị, Cục An ninh điều tra Bộ Công an sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc tinh thần “Trung thành nhất, Kỷ luật nhất, Gần dân nhất", xây dựng Cục An ninh điều tra Bộ Công an là lực lượng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn".