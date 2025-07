Tổng Bí thư: Khẳng định vai trò của xã trong không gian phát triển mới

Trong hai ngày 13-14/7, tại Hội trường Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Đảng bộ xã Nghĩa Trụ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ…; 230 đại biểu chính thức thay mặt cho 1.541 đảng viên của Đảng bộ.

Đảng bộ xã Nghĩa Trụ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ (xã Long Hưng, xã Nghĩa Trụ và xã Vĩnh Khúc).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt: 14,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 là 152 triệu đồng/năm. Kết nạp 129 đảng viên mới, đạt 104,9% kế hoạch. Đến năm 2025 xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 0,2%. Chất lượng phổ cập giáo dục được giữ vững, duy trì 100% trường chuẩn quốc gia.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2040, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tổng quát, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao; giữ vững quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng xã Nghĩa Trụ giàu đẹp, văn minh và trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, cơ bản đạt tiêu chí phường vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân: 13-15%/năm. Cơ cấu kinh tế, nông nghiệp 5%; công nghiệp-xây dựng 45%; thương mại, dịch vụ, du lịch 50%.

Xã duy trì không còn hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 0,15%; phấn đấu 100% làng, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 51%, xã Nghĩa Trụ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của phường trực thuộc tỉnh. 100% Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở công lập đạt chuẩn quốc gia.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; hộ dân sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn là 100%; chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%, không để phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường...

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XX và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thảo luận, biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội; dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí. Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trụ gồm các đồng chí: Phạm Trung Thành, Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Đảng bộ xã Nghĩa Trụ; Nguyễn Quốc Chương, Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải khẳng định vai trò của xã trong không gian phát triển mới, phải xây dựng không gian phát triển mới đủ điều kiện về quy mô dân số, có diện tích tự nhiên lớn hơn, quy mô kinh tế đa dạng.

Do đó xã phải phấn đấu trở thành mô hình kiểu mẫu phát triển đô thị gắn với nông nghiệp sinh thái, dịch vụ nông thôn mới, bảo tồn các giá trị truyền thống; tập trung phát triển kinh tế theo hướng đa trục, tận dụng lợi thế vùng ven đô, thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư đề nghị, cấp ủy tập trung vào các định hướng: Đô thị hóa gắn với phát triển dịch vụ chất lượng cao; quy hoạch hợp lý vùng đất giáp trục đường lớn, hình thành các khu dịch vụ hỗ trợ thương mại, chợ nông sản, dịch vụ, trung tâm hậu cần cho nông nghiệp, từng bước chuẩn hóa hệ thống giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, công viên để hướng tới trở thành phường trong tương lai.

Phát triển nông nghiệp đặc thù, chất lượng cao, xã có truyền thống trồng hoa quả, cây cảnh, cây giống cần có quy hoạch vùng sản xuất theo mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp trải nghiệm gắn với tiêu chuẩn Vietgap và truy xuất nguồn gốc.

Tái cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, song song với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng đào tạo nghề, phát triển kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trong nông dân, thanh niên, phụ nữ, khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp tại chỗ.

Mỗi thôn, mỗi làng cần lập quy ước bảo tồn di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, xây dựng các không gian cộng đồng văn hóa với tiêu chí cộng đồng hiện đại nhưng vẫn giữ được những bản sắc văn hóa của Hưng Yên, của Đồng bằng Bắc Bộ; tập trung tăng cường giáo dục truyền thống, tôn vinh người có công, người cao tuổi có uy tín.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, Tổng Bí thư yêu cầu, cần phải đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ xã có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sâu sát thực tiễn; phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục tương tác với người dân.

Nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư lưu ý, phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đảng bộ cấp xã cần tập trung: đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, tư tưởng, đạo đức, năng lực hành động; phải làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là lực lượng lao động trẻ trong doanh nhân nông thôn; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò nêu gương, người đứng đầu, kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Đảng bộ xã cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, tầm, tài, tín, thực hiện nói đi đôi với làm, tránh hình thức, phô trương, ngại đổi mới, phát huy dân chủ trong Đảng, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình, hành động, kế hoạch 5 năm, 3 năm, có đầu việc rõ ràng, phân công, từng bước, từng mục tiêu; tổ chức bộ máy xã theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp theo mô hình hai cấp hoạt động vì nhân dân, phục vụ được yêu cầu của nhân dân; rà soát các quy hoạch phát triển không gian xã theo hướng tích hợp quy hoạch tỉnh, bám sát những quy hoạch Thủ đô, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững; chủ động tranh thủ các nguồn lực từng tỉnh, từ các chương trình quốc gia, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là vào trong nông nghiệp, trong sản xuất dịch vụ phát triển.

Tổng Bí thư căn dặn, phải coi trọng đoàn kết, gắn bó với nhân dân là yếu tố sống còn trong hoạt động của Đảng bộ xã trong cả nhiệm kỳ; tin tưởng rằng với tất cả các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, thiết thực, được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn vận dụng sáng tạo tại Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên,

Đảng bộ xã Nghĩa Trụ sẽ thực hiện thắng lợi và đưa xã trở thành những mô hình đi đầu trong tiến trình đô thị hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên và của khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm và kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

