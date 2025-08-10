Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư dự khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hàn Quốc

  • Chủ nhật, 10/8/2025 18:58 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam.

Tong bi thu To Lam anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 3
Tong bi thu To Lam anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 5

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-to-lam-du-le-khanh-thanh-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-tai-dai-su-quan-viet-nam-o-han-quoc-20250810174936451.htm

TTXVN

Tổng bí thư Tô Lâm Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Vũ Hồ Tô Lâm Dâng hoa Tượng đài Đại sứ quán

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý