Tổng Bí thư dự khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hàn Quốc

|
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.