Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Như Ý.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI bế mạc ngày 21/11 sau 27 ngày làm việc. Kỳ họp dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật. Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.