Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 19/8, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường bày tỏ sự coi trọng và mãi mãi khắc ghi những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Lý Cường nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới; cho rằng điều này thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt-Trung; tin tưởng chuyến thăm quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đạt được nhiều thành quả thực chất hơn nữa.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; Đảng, Chính phủ Trung Quốc nhất quán ủng hộ Việt Nam đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, chân tình, thắm tình đồng chí, anh em.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc lần này là nhằm kế thừa, tiếp nối sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; sẽ tiếp tục củng cố và phát huy những thành quả quan trọng, những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ nhất, hoàn thành hơn 300 biện pháp cải cách toàn diện ở Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII và tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3 khóa XX.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường cùng điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; bày tỏ vui mừng và nhất trí đánh giá quan hệ hai Đảng, hai nước đã có bước phát triển lịch sử, đạt đến mức độ sâu sắc, toàn diện và thực chất nhất từ trước đến nay, với nhiều thành quả quan trọng: tin cậy chính trị được củng cố, tầm mức quan hệ được nâng lên; giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp duy trì thường xuyên; hợp tác thương mại tăng trưởng khởi sắc; đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh; hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ; hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động...

Hai bên cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị và tin cậy kinh tế, xây dựng hiệu quả “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược", đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng “6 hơn"; duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hợp tác thực chất thu được nhiều thành quả to lớn hơn nữa; đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ Việt-Trung; duy trì phối hợp, hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Trung Quốc tham gia hợp tác trong dự án xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam-Trung Quốc, cũng như hợp tác trong các tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng, đường sắt đô thị tại Hà Nội; đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam sớm thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh và các Văn phòng Xúc tiến quy mô thương mại tại Trung Quốc; thúc đẩy các dự án đầu tư tại Việt Nam với quy mô lớn, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc; sớm triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh; sớm xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, thúc đẩy nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực thanh toán bằng đồng bản tệ; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác du lịch phục hồi như trước đại dịch COVID-19; triển khai tốt hợp tác về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ và ứng phó khẩn cấp.

Bày tỏ nhất trí và đánh giá cao các ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lý Cường cho rằng hai nước cần kiên trì bố cục hợp tác, phát triển cùng thắng; bày tỏ sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, phát huy tốt vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển theo định hướng “6 hơn", tăng cường kết nối vận tải đường sắt giữa Việt Nam với châu Âu thông qua Trung Quốc, thúc đẩy nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, lập quy hoạch các tuyến đường sắt Đồng Đăng-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; tạo thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu nông thủy sản chất lượng cao, hoa quả mùa vụ sang Trung Quốc.

Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; triển khai các dự án dân sinh và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, phát huy tốt vai trò của Cung Hữu nghị Việt-Trung; nhấn mạnh việc kiên trì chủ nghĩa đa phương chân chính và chủ nghĩa khu vực mở, sẵn sàng tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc"; tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau; phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển; xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá ngư dân; kiểm soát tốt tình hình trên biển, duy trì đà phát triển ổn định, tích cực của quan hệ song phương và hòa bình, ổn định ở khu vực.

