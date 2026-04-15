Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Thủ tướng Trung Quốc

  • Thứ tư, 15/4/2026 16:30 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch hai nước Việt - Trung và Phu nhân dự tiệc trà

Chiều 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân dự tiệc trà.

Toàn cảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc

Sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Trung Quốc

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thủ tướng Trung Quốc Tô Lâm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

