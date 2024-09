Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Điện cảm ơn Bí thư Thứ nhất Cuba

Trưa 27/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba.

TTXVN xin đăng phát toàn văn Điện cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

La Habana, ngày 27 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez,Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba,Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Rời Thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba, tôi và phu nhân xin gửi tới đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân và qua đồng chí, đến Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raúl Castro Ruz và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba anh em lời cảm ơn chân thành về tình cảm hữu nghị sâu sắc, cùng sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo như “anh em một nhà” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba cũng như cá nhân đồng chí và phu nhân đã dành cho tôi và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đất nước Cuba anh em tươi đẹp và anh hùng, người dân Cuba nồng nhiệt và giàu lòng mến khách đã để lại những ấn tượng gần gũi và vô cùng sâu sắc trong tôi và phu nhân cùng các đồng chí trong Đoàn.

Chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Cộng hòa Cuba trên cương vị mới là sự kế thừa, tiếp nối chủ trương coi trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với quan hệ Việt Nam-Cuba.

Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức vui mừng về kết quả sâu sắc và thực chất của chuyến thăm, đặc biệt là nội dung trao đổi giữa tôi và đồng chí và tại cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như các cuộc hội kiến giữa tôi và Lãnh tụ cách mạng, Đại tướng Raúl Castro và các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Esteban Lazo Hernández, Thủ tướng Chính phủ Manuel Marrero Cruz.

Cuộc gặp gỡ hữu nghị với đại diện bạn bè, nhân dân Cuba và thế hệ trẻ hai nước một ln nữa cho thấy lý tưởng cách mạng cao đẹp, sự thấu hiểu và chia sẻ giữa Nhân dân hai dân nước, vun đắp tình sâu nghĩa đậm qua hơn 64 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự đồng thuận và nhất trí cao giữa Ban lãnh đạo Việt Nam và Ban lãnh đạo Cuba trong chuyến thăm sẽ góp phần quyết định trong việc thắt chặt sự tin cậy chính trị, phối hợp chiến lược, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên tất cả các trụ cột và các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, khẳng định quyết tâm cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển, đưa quan hệ đoàn kết truyền thống, đặc biệt hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai bên sang giai đoạn mới, phát triển thực chất và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúc đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba anh em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giành được nhiều thành công quan trọng.

Chúc mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Viva Cuba, Viva Việt Nam!

TÔ LÂM

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

