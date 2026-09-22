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Xã hội Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự sự kiện nghệ thuật, gặp cộng đồng người Việt ở Mỹ

  • Thứ ba, 22/9/2026 11:57 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tối 21/9, giờ địa phương (sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các nghệ sĩ tại buổi biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên đạt kết quả rất tích cực hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ hai nước.

4 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 21/9, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

5 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-su-kien-van-hoa-nghe-thuat-va-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky-post1137639.vnp

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