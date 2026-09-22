Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

  • Thứ ba, 22/9/2026 08:05 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên đạt kết quả rất tích cực hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).

tổng bí thư ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Thời gian qua, Việt Nam nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước.

Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng; đến nay đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng.

Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Sau khi nghe Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ báo cáo về diễn biến tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng cũng như một số vấn đề kinh tế, thương mại mà Hoa Kỳ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết Hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với những vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn, giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.

24 phút trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày 21/9, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do ông Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu.

2 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Sáng 21/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

9 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-truong-dai-dien-thuong-mai-hoa-ky-jamieson-greer-post1137521.vnp

Nguyễn Hồng Điệp/Vietnam+

tổng bí thư Donald Trump chủ tịch nước hoa kỳ thương mại hoa kỳ

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý