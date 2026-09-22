Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn, giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp những người bạn Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai”.

Chương trình có sự tham dự của những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên... những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và tiếp tục đồng hành, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phát biểu tại cuộc gặp, nhiều ý kiến bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua; chia sẻ những đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; thể hiện mong muốn tiếp tục kết nối, vun đắp quan hệ và kiến tạo những giá trị phát triển mới vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam nhiều tình cảm; khẳng định nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao kỷ vật chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chân thành cảm ơn các bạn Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam, kiên nhẫn góp sức hàn gắn, giúp những người từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản.

Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc: giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam. Nhiều người đã dành cho những công việc đó một phần rất lớn cuộc đời mình.

Chia sẻ về những nỗ lực mà Việt Nam đang theo đuổi và những điều còn phải cố gắng để cuộc sống của người dân tốt hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian qua, Việt Nam tiến hành quy hoạch lại không gian phát triển; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm bớt tầng nấc trung gian và giao thêm trách nhiệm cho địa phương, công việc được giải quyết gần người dân hơn, rõ ai chịu trách nhiệm hơn; rà soát, sửa đổi những quy định còn chồng chéo, cắt giảm thủ tục không cần thiết và đẩy mạnh giải quyết công việc trên môi trường số.

Việt Nam đang tạo điều kiện tốt hơn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn và phát huy sáng kiến; nỗ lực thay đổi cơ chế để người làm nghiên cứu có thêm điều kiện sáng tạo, bớt bị ràng buộc bởi những thủ tục không phù hợp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong tất cả thay đổi đó, Đảng và Nhà nước luôn nghĩ đến cuộc sống của người dân; muốn trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, người lớn tuổi bớt lo lắng, những gia đình còn khó khăn có thêm cơ hội vươn lên. Cải cách phải đi cùng chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và quan tâm đến những người dễ bị thiệt thòi.

Cho rằng những góp ý chân thành luôn đáng quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến; khi có sáng kiến hợp tác thì cùng tìm cách thực hiện. Người muốn đóng góp cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét ra sao và khó khăn nào cần cùng nhau tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua; mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả.

Về phía mình, Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.

Những câu chuyện này sẽ tạo thêm động lực học tập cho các học sinh, sinh viên, xây dựng niềm tin về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh, do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng.