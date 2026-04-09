Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Chương trình 'Tổ quốc trong tim'

Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim", chào mừng thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.