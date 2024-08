Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Doanh nghiệp cần tiếp tục vươn lên mạnh mẽ

Chiều 22/8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt với Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Trước khi bắt đầu buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp, giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền.

Ngày 23/3/2023, Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó ở Trung ương Hội có 30 đơn vị trực thuộc, bao gồm 6 chi hội và 61 hội doanh nghiệp thành viên với tổng cộng gần 64.000 hội viên chính thức.

Với số lượng chiếm trên 98% tổng số doanh nghiệp trong cả nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế với khoảng 50% GDP và 35% tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm, tạo việc làm, thu nhập cho hơn 50% người lao động.

Hiệp hội đã phát triển mạng lưới đến chi hội cấp quận, huyện và một số địa bàn còn phát triển đến cấp xã, phường và làng nghề; tích cực tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia vào quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ, tiếp cận thị trường.

Hội vận động các hội viên và cộng đồng doanh nghiệp tham gia các phong trào mang nhiều ý nghĩa do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - tổ chức đại diện cho cộng đồng rất lớn các doanh nghiệp đang chung tay xây dựng và phát triển nền kinh tế của đất nước.

Điểm lại những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho tăng trưởng kinh tế chung của đất nước cũng như nhiều hoạt động có ý nghĩa khác, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích, kết quả công tác mà Hiệp hội đã đạt được cùng những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo những điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động và phát triển.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định rõ doanh nghiệp là động lực phát triển của nền kinh tế và ngày 10/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây chính là nguồn cảm hứng, khích lệ, động viên đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục vững tin vào vai trò, sứ mệnh cao cả của mình đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp nói chung trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt, đặc biệt là hậu quả của đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu đến nay vẫn còn rất nặng nề. Mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp đã tận dụng tốt được thời cơ, lợi thế để bứt phá, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp vẫn đang căng mình với những khó khăn trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.

Cho rằng tuy còn nhiều điều cần phải tiếp tục quan tâm, hoàn thiện về khuôn khổ chính sách, sự chung tay của các cấp, các ngành, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định luôn trân trọng và ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nền kinh tế nước nhà.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần tiếp tục kiện toàn mọi mặt, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và phong trào Hội. Đồng thời cần có nhiều nội dung, phương thức tổ chức sáng tạo, đổi mới, khắc phục khó khăn, hạn chế trong điều kiện hoạt động đặc thù của Hội; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 của Hiệp hội đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội thực hiện tốt chức năng của tổ chức xã hội nghề nghiệp, là cầu nối hiệu quả, đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, tăng cường đoàn kết thống nhất trong cộng đồng doanh nghiệp, phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc," ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện cấp quốc gia, thực sự là nơi tập hợp, lan tỏa, nuôi dưỡng sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hoạt động của Hiệp hội phải tập trung vào mục tiêu ưu tiên, mang lại hiệu quả rõ ràng, thiết thực đối với hội viên, đó cũng là nền tảng để Hiệp hội có thể mở rộng sự tham gia của hội viên; đồng thời nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp cần phải chủ động đổi mới chính mình, tái cấu trúc và cải tiến liên tục.

Cùng với đó, cần thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ; nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng uy tín thương hiệu, sản phẩm; chú trọng đầu tư áp dụng công nghệ, tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các hiệp định FTA đang mở ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý Hiệp hội phải là nơi định hướng hoạt động của doanh nghiệp thành viên, tuyệt đối tuân thủ luật pháp, thực hành chuẩn mực kinh doanh tiến bộ, nộp thuế và các nghĩa tài chính bắt buộc, thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ và giữ gìn thương hiệu, uy tín quốc gia. Đồng thời, doanh nghiệp nói không với các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo dựng uy tín, vị thế cho doanh nghiệp, đóng góp xứng đáng và tự hào vào sự vững mạnh của thương hiệu quốc gia, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, ngoại lệ. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải là nhân tố quan trọng đồng hành, hưởng ứng, đóng góp bằng trách nhiệm và trí tuệ của mình, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân, lý tưởng và mục tiêu cao đẹp "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Khẳng định đất nước sau gần 40 năm đổi mới đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới to lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, không chỉ làm kinh tế tốt, mà còn làm tốt cả công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ doanh nghiệp để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự, trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân; đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành trọng trách của mình.

Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn cho cuộc sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm nên tính ưu việt của doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, toàn hệ thống chính trị cùng với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cả nước sẽ chung sức đồng lòng, quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Hiệp hội cùng toàn thể đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nuôi chí lớn, vững gan bền, phát huy tốt hơn nữa bản sắc văn hóa, tinh thần dân tộc, gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp cao cả của "người chiến sỹ thời bình," xứng đáng với niềm tự hào, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

