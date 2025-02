Tổng Bí thư: Bổ sung chủ trương lớn vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV

Ngày 27/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm Đổi mới cho ý kiến về những chủ trương lớn vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, một số chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay, Thường trực các Tiểu ban đã rà soát, tổng hợp để xem xét bổ sung, cập nhật vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó có nội dung về mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 hướng tới đạt hai con số, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức...; cùng một số nội dung quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về xây dựng và hoàn thiện nhà nước, pháp luật và về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm cơ bản thống nhất với đề xuất của Thường trực Tiểu ban và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm Đổi mới, đồng thời lưu ý về tổng thể tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để chỉnh sửa cập nhật, bổ sung các dự thảo báo cáo theo hướng ngắn gọn, trong đó cần đánh giá khái quát những vấn đề mang tầm chiến lược, nêu bật ý chí quyết tâm khát vọng phát triển bứt phá vươn lên của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư yêu cầu các báo cáo phải viết theo hướng hành động và triển khai ngay vào thực tiễn để các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên có niềm tin và thấy rõ mục tiêu đặt ra là có cơ sở và thực hiện được. Tinh thần là ngay khi được thông qua, cả hệ thống chính trị sẽ triển khai ngay.

Tổng Bí thư chỉ rõ cần cập nhật, bổ sung, làm sâu sắc hơn những đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm 40 năm Đổi mới trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị phản ánh rõ nét hơn kết quả phát triển kinh tế-xã hội nổi bật trong những năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn, nút thắt nổi cộm trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư lưu ý phải đánh giá thật khách quan để định vị rõ chúng ta đang ở đâu, trình độ phát triển đang ở mức độ nào, có những giải pháp đúng để triển khai, không tô hồng thành tích nhưng cũng không bi quan chỉ thấy được tồn tại, hạn chế mà không đánh giá đúng thành tích kết quả toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được.

Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật bổ sung, đánh giá, phân tích dự báo chiến lược về bối cảnh quốc tế, xu hướng nhất là những vấn đề mới có thể tác động trực tiếp đến nước ta cả trước mắt và lâu dài, để Đảng và Nhà nước có chiến lược, đối sách phù hợp...

Tổng Bí thư nêu rõ xuyên suốt các văn kiện phải bổ sung và nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, khẳng định sự kiên định về tư tưởng vào đường lối Đổi mới, đồng thời phải thấy rõ Đảng đang gánh vác trọng trách lịch sử lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi Đảng ta không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng lực đổi mới, từng bước tự hoàn thiện mình để hoàn thành trọng trách lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, Tổng Bí thư đề nghị Thường trực các Tiểu ban chỉ đạo Tổ biên tập chỉnh sửa, hoàn thiện, dành thời gian thỏa đáng, tập trung công sức, trí tuệ để hoàn thành công việc đạt chất lượng cao nhất và đúng tiến độ đề ra.

