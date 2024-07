Tóm gọn băng cướp chuyên nhằm vào người đi đường đang nghe điện thoại

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công nhóm cướp gồm 5 đối tượng, có tuổi đời từ 15 đến 17 tuổi.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Long Biên xác định ngoài vụ cướp giật và trộm cắp tài sản tại Hà Nội, nhóm cướp tuổi teen còn gây ra các vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản khác tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 29/5, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) nhận tin báo của một nạn nhân là nữ sinh lớp 12 của một trường PTTH trên địa bàn Hà Nội. Theo lời khai của nữ sinh lớp 12 tại cơ quan công an, khoảng 21h40 cùng ngày, cháu điều khiển xe máy về nhà… Trong lúc cháu đang gọi điện thoại cho mẹ, thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Promax, bên trong ốp có 400.000 đồng. Sự việc diễn ra quá nhanh, 2 đối tượng gây án đều đeo khẩu trang, bịt kín mặt nên nạn nhân không cung cấp được nhiều thông tin cho cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra. Quá trình rà soát, ngày 31/5, Đội điều tra tổng hợp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của quận Long Biên đã làm rõ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thịnh và Đặng Quốc Cường (cùng SN 2008, trú tại Gia Anh, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, Thịnh và Cường khai nhận do không có tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau thực hiện hành vi cướp tài sản. Khoảng 22h ngày 29/5, Thịnh điều khiển môtô Wave, không đeo soát chở Cường từ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đi lên cầu Chương Dương, sang khu vực Long Biên với mục đích tìm người cầm điện thoại sơ hở để cướp giật tài sản. Theo sự phân công giữa 2 đối tượng, Thịnh sẽ điều khiển môtô áp sát người bị hại, còn Cường có nhiệm vụ cướp giật tài sản. Sau khi Cường cướp giật được tài sản, Thịnh sẽ điều khiển xe tẩu thoát.

Hai đối tượng trong vụ cướp.

Khi Thịnh điều khiển xe chở Cường đi trên đường đê Long Biên - Xuân Quan đến gần khu vực cây xăng Bồ Đề, thuộc phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, thì phát hiện nữ sinh lớp 12 đang nghe điện thoại. Với “kịch bản” đã được soạn sẵn, các đối tượng thực hiện thành công vụ cướp giật tài sản của nạn nhân. Sau khi gây án, 2 đối tượng di chuyển trên một số tuyến phố của quận Long Biên, sau đó di chuyển về phòng trọ tại số 7 ngõ 22 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khi về đến phòng trọ, Thịnh và Cường nói với Nguyễn Xuân Sáng (SN 2009); Trần Hoàng Quân (SN 2007) về vụ cướp. Sau đó, Thịnh điều khiển môtô chở Sáng, Cường đi thuê nhà nghỉ, còn Quân và Lê Đôn Hùng (cùng SN 2007, trú tại: Thường Nga, Can Lộc, Hà Tĩnh đến phòng trọ của Võ Phi Kiên (SN 2007, HKTT tại ngõ 56 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi thuê nhà nghỉ (chưa xác định được địa chỉ nhà nghỉ), Thịnh tiếp tục điều khiển xe chở Cường di chuyển trên các tuyến phố ở Hà Nội để tiếp tục trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Khoảng 1h ngày 30/5, Thịnh điều khiển xe đến khu vực phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, phát hiện chiếc xe máy Wave màu đen, BKS18F1-328.24 để không có người trông coi.

Đối tượng Cường tháo mặt nạ xe, đấu dây điện khởi động xe. Sau đó, Thịnh và Cường tháo biển kiểm soát xe vừa lấy trộm được vứt bỏ ở ven đường, di chuyển về nhà nghỉ để đón Sáng đi sang khu vực Bắc Ninh. Khoảng 7h ngày 30/5, Thịnh, Cường và Sáng đến địa chỉ 39 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh để bán chiếc điện thoại iPhone 11 Promax, màu vàng cướp giật được với giá 5,3 triệu đồng.

Ngoài hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên còn đấu tranh làm rõ các đối tượng đã thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật khác.

Cụ thể, ngày 24/5, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Thịnh và Sáng đã trộm cắp được chiếc xe Wave rồi đi ra Hà Nội. Ngày 26/5, cả hai thuê phòng trọ tại số 7 ngõ 22 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm. Sau đó, Quân, Hùng và Cường đến phòng trọ của Thịnh thuê, cả 5 đối tượng có nói với nhau về việc đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tối 27/5, Thịnh điều khiển xe Wave màu đỏ, không biển kiểm soát (xe trộm được ở TP Vinh) chở Quân di chuyển trên các tuyến phố TP Hà Nội tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật tài sản. Thịnh và Quân đã cướp giật được một chiếc điện thoại iPhone XSMax và chiếc điện thoại iPhone 12. Sau đó, Thịnh và Quân bán chiếc điện thoại iPhone XSMax với giá 1,5 triệu đồng, chiếc điện thoại iPhone 12, Thịnh đưa cho Cường sử dụng.

Tối 28/5, Thịnh và Quân tiếp tục cướp giật một chiếc điện thoại iPhone 11 màu trắng, sau đó bán được với giá 1,2 triệu đồng. Đối tượng Thịnh cùng Cường sau đó tiếp tục thực hiện vụ cướp trên tuyến phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tài sản là chiếc iPhone 14 Promax. Chiếc điện thoại này, đối tượng Thịnh giữ để sử dụng. Tối 29/5, Kiên điều khiển xe chở Quân ngồi phía sau đi cướp giật được chiếc điện thoại iPhone 11 màu tím, bán được 1,7 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại iPhone 14 thì Quân giữ lại sử dụng.

Sau khi khoanh vùng, xác định được toàn bộ băng nhóm này, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã vận động và ngày 31/5, các đối tượng đã đầu thú. Công an quận Long Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.