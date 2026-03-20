Tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW đưa ra nhiều chỉ tiêu đáng chú ý. Đến năm 2030, bảo đảm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp 9% GDP. Có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hoá tầm vóc quốc tế; phấn đấu thêm khoảng 8-10 di sản văn hoá được UNESCO công nhận, ghi danh.

Nhiều nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam cũng được nêu ra tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, diễn ra sáng 20/3 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cùng các đại biểu là các văn nghệ sĩ.

Ông Nguyễn Minh Chung đã phát biểu quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Chung đã đi qua 9 nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về văn hóa, con người Việt Nam và văn học nghệ thuật. Trong đó, Đại hội XIV yêu cầu phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tóm lược 5 điểm mới, nổi bật của Đại hội XIV riêng trên lĩnh vực văn hóa, con người và văn học nghệ thuật, ông Nguyễn Minh Chung nhận định ở Đại hội XIV, người nghệ sĩ chuyển từ “người sáng tạo nghệ thuật” sang “chủ thể tham gia kiến tạo đời sống tinh thần xã hội”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã nêu một số yêu cầu mà Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cần tập trung thực hiện. Trong đó, phải tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng sáng tác văn học, nghệ thuật, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ông Nguyễn Minh Chung đã nêu 5 quan điểm chỉ đạo lớn, cùng các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết đặt ra với lĩnh vực văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng.

Riêng về lĩnh vực văn học nghệ thuật trong Nghị quyết 80, đây là lần đầu yêu cầu phát triển văn học, nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới được đặt ra.

Nghị quyết cũng đề cao vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ như lực lượng quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, nhấn mạnh cơ chế đặt hàng sáng tạo các công trình, tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị cao, đề ra cơ chế đãi ngộ, tôn vinh, trọng dụng tài năng văn học, nghệ thuật rõ hơn trước.

Các đại biểu, văn nghệ sĩ tham dự đều có sự đồng thuận, nhất trí với các định hướng triển khai Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.