Tội phạm tình dục Hàn Quốc gây phẫn nộ khi mở kênh YouTube

Từng ngồi tù vì tội xâm hại tình dục 3 cô gái, cựu ca sĩ Go Young Wook khiến nhiều dân mạng Hàn Quốc bức xúc khi mở kênh YouTube riêng.

Go Young Wook khi ra tù vào năm 2015. Ảnh: Vogue Korea.

Go Young Wook (sinh năm 1976) từng là thành viên nhóm nhạc Roo'Ra nổi tiếng ở Hàn Quốc vào những năm 1990. Bên cạnh đó, Go còn gây chú ý khi tham gia phim Gia Đình Là Số Một phần 3 đồng thời hoạt động ở vai trò MC.

Năm 2013, Go tự hủy hoại sự nghiệp khi xâm hại tình dục 3 cô gái vị thành niên. Các nạn nhân khai rằng Go đã dụ dỗ những cô gái trẻ muốn thành ngôi sao về nhà riêng của mình hoặc lên ôtô để thực hiện hành vi đồi bại.

Cuối cùng, Go phải nhận án tù 5 năm (nhưng được giảm án, mãn hạn sau 2 năm). Sau khi ra tù, Go vẫn phải đeo khóa điện tử ở cổ chân để giám sát hành động.

Ngày 5/8, Go bất ngờ mở kênh YouTube có tên "Go! Young Wook" và đăng tải video dài 3 phút 40 giây có hình ảnh chú chó của Go và chiếc máy tính bảng đang phát nhạc, theo Koreaboo.

Go phải đeo vòng chân điện tử giám sát sau khi ra tù. Ảnh: Mydaily.

"Tôi đã sống một cuộc đời đáng xấu hổ. Tôi cảm thấy như bản thân ngày càng già đi và vô dụng, lãng phí thời gian ở nhà. Vì vậy, tôi đã bắt đầu làm YouTube để thoát khỏi nhịp sống uể oải này. Mọi người hãy cẩn trọng trong thời tiết nóng bức nhé", Go viết.

Chỉ sau một ngày, kênh YouTube đã nhận được hơn 2,7 nghìn lượt đăng ký, video cũng hút tới 142.000 lượt xem. Tuy nhiên, phần bình luận đã bị tắt.

Phản ứng của dân mạng Hàn Quốc trước động thái này của Go phần lớn là phẫn nộ.

"Tôi đã báo cáo kênh. Anh ta đúng là đồ thích gây sự chú ý", "Hãy ngăn cản anh ta đi", "YouTube phải cấm anh ta, hãy cùng báo cáo kênh nào" là những bình luận của dân mạng trên các diễn đàn.

Trước đó vào năm 2020, Go cũng từng cố gắng mở một kênh Instagram. Tuy nhiên, Go nhanh chóng vấp phải làn sóng phẫn nộ của công chúng. Sau hàng loạt báo cáo, tài khoản của Go đã bị xóa theo chính sách của nền tảng. Song, tài khoản X (trước kia là Twitter) của Go vẫn hoạt động.

"Có vẻ như Instagram của tôi đã bị xóa. Tôi không có ý định chặn bình luận. Tôi chỉ muốn cho phép những người theo dõi tôi mới có thể để lại bình luận và tôi sẽ theo dõi lại họ. Nhưng tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Tài khoản lại bị vô hiệu hóa ngay sau đó, tôi không thể đăng nhập. Tuy nhiên, cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm đến tôi trong thời gian này", Go viết sau khi bị xóa Instagram.