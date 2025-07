Tới lúc Real Madrid bán Vinicius?

Trong số đó, Vinicius Junior là trường hợp khiến Chủ tịch Florentino Perez và HLV Xabi Alonso phải đau đầu nhất. Cầu thủ từng là biểu tượng của sức trẻ, của sự bùng nổ không thể ngăn cản, giờ lại sa sút đến mức người ta phải đặt câu hỏi: Real Madrid có nên bán Vinicius trong mùa hè này, khi lời mời gọi từ Saudi Arabia một lần nữa xuất hiện?

Vinicius từng được kỳ vọng trở thành gương mặt dẫn dắt thế hệ Galacticos mới. Năm 2023/24, anh chơi như thể không gì có thể cản bước - đặc biệt trong những trận knock-out Champions League trước Bayern và Dortmund, nơi anh khiến cả châu Âu thán phục.

Nhưng khi không giành được Quả bóng Vàng, điều gì đó trong Vinicius như vụn vỡ. Anh bước vào mùa này với một phong thái thiếu lửa, thiếu sự ám ảnh phải chiến thắng, và kết quả là một mùa bóng thất vọng.

Khác với Cristiano Ronaldo - người mang bộ giáp thép lạnh lùng – hay “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez Blanco - kẻ trầm mặc nhưng đầy uy lực, Vinicius là kiểu cầu thủ “người trần mắt thịt”. Anh can đảm, liều lĩnh, nhưng đồng thời mong manh, dễ tổn thương. Có lúc Vinicius ngông cuồng như một đứa trẻ, rồi ngay sau đó lại trỗi dậy mạnh mẽ, cuốn phăng đối thủ bằng thứ năng lượng nguyên bản và sự lì lợm đến khó tin.

Câu chuyện của Vinicius từng là tấm gương truyền cảm hứng. Anh bị chế giễu, bị coi là “meme” sống khi mới đặt chân đến Madrid. Rồi bằng ý chí và khát vọng, Vinicius vượt qua mọi nghi ngờ, trở thành ngôi sao sáng nhất của Real. Nhưng bóng đá tàn nhẫn - những khoảnh khắc rực rỡ không bao giờ đủ lâu để một cầu thủ sống dựa vào hào quang cũ. Một mùa giải tệ là đủ để Vinicius trở lại làm đề tài châm biếm của mạng xã hội.

Trong hai năm qua, Vinicius tập trung rất nhiều vào xây dựng hình ảnh cá nhân - từ việc xuất hiện trên Netflix, các bài phát biểu về phân biệt chủng tộc, đến phong cách sống hào nhoáng. Nhưng khác với Neymar - người bán niềm vui như một thương hiệu - hay Cristiano - kẻ tạo ra hình tượng siêu nhân, Vinicius lại khiến dư luận cảm thấy xa cách. Anh không mang tới cảm xúc phóng khoáng kiểu Ronaldinho, cũng không có sự dữ dội khát máu như Kylian Mbappe.

Khi tin rằng mình xứng đáng với Quả bóng Vàng, Vinicius vô tình đánh mất tinh thần “kẻ thách thức” từng đưa anh đến đỉnh cao. Bóng đá không ban phát cho ai danh hiệu chỉ vì họ xứng đáng, nó chỉ công nhận những người biết liên tục tái tạo bản thân. Và mùa này, Vinicius đã không làm được điều đó.

Sự xuất hiện của Mbappe, thay vì nâng tầm Vinicius, lại dường như làm anh trở nên lạc lõng. Cả hai đều có thiên hướng tấn công tự do, ít tham gia phòng ngự, khiến hệ thống chiến thuật của Real Madrid mất cân bằng.

Ở thời Karim Benzema và Toni Kroos, Vinicius có những “người dắt tay” dẫn lối - những cầu thủ đủ thông minh để tạo ra không gian cho anh. Giờ đây, khi mọi ánh nhìn đều dồn về Mbappe, Vinicius giống như kẻ đứng ngoài một bữa tiệc xa hoa, vừa ghen tị, vừa chán chường.

Chủ tịch Florentino Perez nổi tiếng với quyết định dứt khoát. Ông từng bán đi những công thần như Di Maria, Mesut Özil, hay Casemiro để tái tạo đội hình. Bây giờ, câu hỏi là: liệu đã đến lúc ông làm điều tương tự với Vinicius? Saudi Arabia đang vẫy gọi với số tiền khổng lồ, đủ để Real Madrid nâng cấp đội hình, trẻ hóa phòng thay đồ và tìm lại khát vọng.

Nhưng bán Vinicius không đơn giản là một quyết định tài chính. Anh là biểu tượng của thế hệ hậu Ronaldo - một cầu thủ Real Madrid đã nuôi dưỡng từ khi mới 18 tuổi. Bán anh đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng Real Madrid không thể giúp ngôi sao người Brazil chạm đến giới hạn cao nhất. Với một cầu thủ vẫn chỉ mới 25 tuổi, đó có thể là sai lầm.

Trong tay Xabi Alonso, Real Madrid đang bước vào một kỷ nguyên mới - nơi kỷ luật và chiến thuật sẽ được đặt lên hàng đầu. Vinicius, nếu muốn tồn tại, buộc phải thay đổi. Anh phải học cách chơi bóng đơn giản hơn, ít phô diễn nhưng hiệu quả hơn, và quan trọng nhất là phải tìm lại sự tập trung thuần khiết - giống như anh từng có khi bị cả thế giới cười nhạo.

Đây có thể là mùa hè bản lề cho sự nghiệp Vinicius. Nếu Real Madrid giữ anh, Xabi Alonso phải biến cậu học trò thành “phiên bản nâng cấp” - không chỉ là cầu thủ chạy biên tốc độ, mà là một thủ lĩnh tấn công thực sự. Nếu không, anh sẽ trở thành một bản sao mờ nhạt của chính mình, bị Mbappé nuốt chửng trong ánh hào quang.

Có lẽ tất cả những gì Vinicius cần chỉ là một mùa giải quên đi thất bại. Thời đại mạng xã hội khiến mọi sai lầm bị tua đi tua lại như một cuộn băng, nhưng bóng đá không phải là một video TikTok. Nó là câu chuyện của 90 phút, của hàng trăm trận đấu và của những lần đứng dậy từ vũng bùn.

Real Madrid, nếu thông minh, sẽ không bán đi một viên ngọc quý chỉ vì một mùa bóng chệch nhịp. Vinicius vẫn là cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng một khoảnh khắc thiên tài. Điều anh cần là một bàn tay đủ kiên nhẫn, đủ bản lĩnh - và có lẽ Xabi Alonso chính là người có thể làm điều đó.

Florentino Perez có thể nhìn Vinicius và thấy một khoản tiền khổng lồ. Nhưng Real Madrid cũng cần nhớ rằng những cầu thủ như Vinicius không xuất hiện mỗi mùa hè. Anh là sự pha trộn giữa bùng nổ và mong manh - một thứ gia vị hiếm có trong bóng đá ngày càng bị “công nghiệp hóa”.

Giữ Vinicius lại không chỉ là giữ một cầu thủ, mà còn là giữ một phần linh hồn của Real Madrid - nơi những anh hùng không chỉ thắng bằng sức mạnh, mà còn bằng câu chuyện họ mang theo.

