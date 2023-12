Tổ công tác đặc biệt liên tiếp phát hiện, xử lý lò độ xe quy mô lớn

Tổ công tác đặc biệt của Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Trảng Bom tạm giữ hàng chục phương tiện xe gắn máy tại lò “độ” xe quy mô lớn tại xã Bắc Sơn.

Tối 23/12, lực lượng phối hợp đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sửa xe gắn máy tại số nhà 442 Tây Lạc - An Chu ở xã Bắc Sơn do ông Lê Phước Tú làm chủ, phát hiện tổng số 16 môtô, xe gắn máy có dấu hiệu bị “độ”, thay đổi kết cấu xe.

Trong đó, 2 phương tiện đã tháo các bộ phận, chỉ còn khung và máy để “độ”, 2 phương tiện đang tháo dở các bộ phận cùng nhiều phương tiện khác đã được thay đổi kết cấu như ống pô, mâm, nhông xích… Bước đầu chủ cơ sở thừa nhận hành vi “độ” xe cho khách hàng khi đưa phương tiện tới tiệm sửa xe này.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra một lò "độ" xe quy mô lớn.

Trước đó, chiều 22/12, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với Công an TP Biên Hoà kiểm tra, phát hiện cơ sở “độ” xe do Nguyễn Đăng Khoa (SN 1994) trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An với 14 xe gắn máy, môtô các loại.

Cơ sở này “độ” xe với tính chất mức độ tinh vi hơn và có trang bị đầy đủ phòng cách âm để kiểm tra tốc độ phương tiên cũng như kiểm tra về hệ thống đánh lửa, trước khi xe được đưa ra ngoài sử dụng. Các phương tiện đưa đến lò sửa xe này để “độ” mang biển số của nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.

Đưa phương tiện bị thay đổi kết cấu về cơ quan công an.

Trung tá Trương Thành Thảo, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết chỉ trong 1 tháng, lực lượng phối hợp đã kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở “độ” xe quy mô lớn. Qua xác minh ban đầu, đa phần xe gửi đến các cơ sở này là để thay đổi kết cấu và chủ yếu là xe của các đối tượng đang lứa tuổi thanh, thiếu niên từ nhiều địa phương khác nhau.

Mục đích sau khi độ là để đua xe hoặc lợi dụng loại phương tiện tốc độ cao sau khi “độ” này để phạm tội như cướp giật.