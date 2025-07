Tình trạng chấn thương của Musiala

Chấn thương kinh hoàng của Musiala xảy ra vào cuối hiệp một, khi tiền vệ này va chạm mạnh với thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG trong lúc đón đường chuyền của Michael Olise. Musiala té ngã với cổ chân biến dạng, khiến các cầu thủ lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng.

Sự việc diễn ra khiến Musiala kêu gào và ôm chặt mắt cá chân trái, trong khi nhiều cầu thủ khác cũng không khỏi bàng hoàng. Đội ngũ y tế lập tức vào sân và đưa tuyển thủ Đức đến bệnh viện.

Sau trận, HLV Vincent Kompany của Bayern phát biểu trên DAZN: "Tình hình không khả quan. Tôi hy vọng rằng mọi chuyện không tồi tệ như những gì đã xảy ra. Mong là cậu ấy sẽ vượt qua được".

Theo Sky Sports, Musiala được nghi ngờ đã bị gãy xương mác. Các bác sĩ đang thực hiện những chẩn đoán chuyên sâu trước khi ra thông báo cuối cùng.

HLV Kompany cũng bày tỏ sự tức giận về pha phạm lỗi của Donnarumma với Musiala: "Tôi hiếm khi cảm thấy tức giận như vậy trong giờ nghỉ giữa hiệp, không phải với các cầu thủ. Đối với những cầu thủ trẻ như Musiala, đây là cuộc sống của họ. Chàng trai này luôn khao khát ra sân thi đấu".

Chuyên gia bóng đá Đức, Raphael Honigstein, nhận định: “Các cầu thủ Bayern rõ ràng đã bị ảnh hưởng tâm lý và có thể mất một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tâm lý, sau khi chứng kiến tình huống của Musiala".

Bayern để thua 0-2 trước PSG bởi các bàn thắng của Ousmane Dembélé và Desire Doue, qua đó nói lời chia tay giải đấu tại tứ kết.

