Tình thế đảo ngược với Dovbyk

Những bàn thắng của trung phong người Ukraine mang về ít nhất 15 điểm cho đội bóng thủ đô, góp phần không nhỏ vào chuỗi ấn tượng gần đây của Roma tại Serie A. HLV Claudio Ranieri, người giúp đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, không ngừng ca ngợi Dovbyk: "Chúng ta vẫn chưa thấy phong độ tốt nhất của cậu ấy. Còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón".

Khởi đầu của Dovbyk tại Serie A không hề dễ dàng. Đến Roma với một kỳ vọng lớn lao, anh mang theo những danh hiệu cao quý, trong đó có việc giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga, vượt qua những tên tuổi như Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Antoine Griezmann và Vinicius Jr. Tuy nhiên, màn ra mắt của anh lại đầy thử thách, giống như hành trình của Roma trong những tháng đầu mùa giải. Roma đã thay đến ba HLV và có thời điểm còn lo sợ cho suất trụ hạng của mình.

Trong 14 trận đấu đầu tiên tại Serie A, Dovbyk chỉ ghi được bốn bàn thắng, trong khi Roma chìm trong khủng hoảng. Song, bước ngoặt đã đến khi Claudio Ranieri được bổ nhiệm làm HLV trưởng.

Dưới sự dẫn dắt của Ranieri, Roma lột xác hoàn toàn. Từ một đội bóng đang vật lộn với việc trụ hạng, Roma vươn lên mạnh mẽ và hiện sở hữu phong độ ấn tượng nhất trong số các đội bóng hàng đầu châu Âu kể từ năm 2025. Đội bóng đang có chuỗi bảy trận thắng liên tiếp và một lần nữa lại mơ về tấm vé dự Champions League.

Dovbyk không chỉ hòa nhập nhanh chóng mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của Roma. Anh ghi được bảy bàn thắng trong 12 trận gần đây, và sự chính xác của tiền đạo này giúp Roma giành những chiến thắng quan trọng.

Trong tổng số 52 điểm mà Roma giành được từ đầu mùa, ít nhất 15 điểm đến từ những bàn thắng của Dovbyk. Những bàn thắng này giúp đội bóng vượt qua các đối thủ như Udinese (1-2), Como (2-1), Cagliari (1-0), Lecce (1-0) và các trận hòa với Genoa (1-1), Monza (1-1) và Bologna (2-2). Không thể không nhắc đến các chiến thắng hoành tráng trước Udinese (3-0) và Genoa (3-1), trong đó Dovbyk đóng vai trò chủ chốt.

Những khó khăn của Dovbyk trong giai đoạn đầu dần trở thành ký ức. Hiện tại, anh nhận được sự ủng hộ lớn lao từ các đồng đội, những người tin tưởng vào tiềm năng của anh.

HLV Ranieri luôn bảo vệ Dovbyk trong các buổi họp báo, nhấn mạnh rằng người hâm mộ Roma chưa được chứng kiến phong độ tốt nhất của tiền đạo này. Ông cho biết: “Chúng ta cần nhìn sâu hơn vào khả năng của Dovbyk, theo cách mà cậu ấy muốn thể hiện. Tôi đã yêu cầu cả đội hiểu rõ điều này”.

Bên cạnh đó, HLV Ranieri cũng chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn mà Dovbyk đang phải đối mặt khi gia đình anh vẫn ở Ukraine trong bối cảnh chiến tranh. “Cậu ấy thức dậy mỗi sáng với nỗi lo lắng không biết người thân còn sống hay không. Chúng ta không thể hình dung được những gì cậu ấy phải trải qua. Cậu ấy cần tình cảm và sự ủng hộ từ chúng ta”, Ranieri tâm sự.

Dovbyk không giấu được cảm xúc của mình sau chiến thắng quan trọng trước Lecce ở vòng 30 Serie A hôm 30/3, khi anh ghi bàn quyết định giúp Roma giành ba điểm. "Mọi người đều ủng hộ tôi, và tôi cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng. Mặc dù ban đầu không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã tiếp tục làm việc và giờ đây mọi thứ đang dần khởi sắc", cựu trung phong Girona chia sẻ.

Với 16 bàn thắng trong mùa giải này, trong đó có hai bàn ở Europa League và ba bàn ở Coppa Italy, Dovbyk đang viết nên câu chuyện thành công tại Roma. Từ năm 2000 đến nay, chỉ có Tammy Abraham và Borja Mayoral là những cầu thủ duy nhất ghi ít nhất 10 bàn trong mùa Serie A đầu tiên cùng Roma. Những con số này là minh chứng rõ ràng cho tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của Dovbyk, khiến Ranieri càng có lý do để tin tưởng vào tiền đạo này.

Dovbyk đang trở thành niềm hy vọng mới của Roma, và với phong độ hiện tại, không ai dám nói trước điều gì về tương lai của anh và đội bóng thủ đô.

