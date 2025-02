Tình cảnh trái ngược giữa Rashford và Salah

Trong trận hoà 2-2 giữa Aston Villa và Liverpool thuộc vòng 29 Premier League rạng sáng 20/2, một lần nữa, hai cái tên quen thuộc - Marcus Rashford và Mohamed Salah - lại thu hút sự chú ý. Nhưng lần này, Rashford chưa thể thoát khỏi bóng tối, trong khi Salah tiếp tục thắp sáng Villa Park bằng sự tỏa sáng không thể phủ nhận.

Rashford từng là biểu tượng của hy vọng, một ngôi sao sáng trong bóng tối của Manchester United. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh dường như đánh mất mình trong những làn sóng chỉ trích từ chính các cổ động viên của mình.

Sau khi chia tay Manchester United và gia nhập Aston Villa dưới dạng cho mượn, Rashford cố gắng tìm lại phong độ từng làm nên tên tuổi. Song, một lần nữa, những dấu hiệu trở lại chỉ là những ánh sáng lẻ loi trong màn đêm.

Từng là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất tại Old Trafford, Rashford giờ đây phải vật lộn với những kỳ vọng ngày càng cao từ một câu lạc bộ mới. Dù có những pha bứt tốc mạnh mẽ, sự thiếu tự tin và một vài tình huống không đáng có đã khiến anh vẫn chưa thể chứng minh được giá trị như trước. Tuy nhiên, trận đấu tại Villa Park không thiếu những khoảnh khắc khiến người hâm mộ hy vọng về sự trở lại của "chàng trai vàng" một thời.

Trong suốt trận đấu, Rashford có những pha bứt tốc mạnh mẽ, thậm chí suýt chút nữa mang về bàn thắng cho Villa khi đường chuyền của anh suýt thành bàn phản lưới nhà của Liverpool. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng và khả năng ghi bàn không còn sắc bén như xưa đã khiến cầu thủ này bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Đặc biệt, trong những tình huống pressing và hỗ trợ phòng ngự, Rashford không thể hiện được sự chắc chắn cần thiết, khi anh để Alexander-Arnold thoải mái ghi bàn cho Liverpool.

Trong khi Rashford vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ, Mohamed Salah lại tiếp tục cho thấy lý do anh là một trong những tiền đạo xuất sắc thế giới. Được biết đến với khả năng dứt điểm chính xác và khả năng di chuyển khôn ngoan, Salah không chỉ làm nản lòng các hậu vệ mà còn tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng.

Dù có những pha bỏ lỡ đầu trận đấu, Salah không hề nản lòng. Khi cơ hội xuất hiện, anh thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt vời, ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool trong một tình huống mà đội bóng chủ nhà đang gặp khó khăn. Chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm nhỏ từ hàng thủ Villa, Salah lập tức trừng phạt và đưa Liverpool vươn lên dẫn trước.

Với 182 bàn thắng tại Premier League, Salah tiếp tục chứng tỏ rằng anh là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Liverpool, khi luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đội bóng tiến gần hơn tới các danh hiệu. Sự chững chạc, khả năng nhận diện cơ hội và quyết đoán trong những pha xử lý của Salah là điều Rashford hiện tại vẫn thiếu, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Câu chuyện giữa Rashford và Salah, dù không công bằng, nhưng là một phép so sánh thú vị. Cả hai đều có 290 lần ra sân ở Premier League, nhưng sự khác biệt giữa họ là rõ ràng.

Salah đã ghi 182 bàn, trong khi Rashford chỉ mới có 87 bàn. Dù mùa giải 2022/23 là mùa giải hay nhất của tiền đạo người Anh khi ghi 17 bàn tại Premier League, Salah vẫn có thành tích nhỉnh hơn với 19 bàn tại giải đấu quốc nội và 30 bàn trên mọi đấu trường. Ngoài ra, con số kiến tạo của Salah cũng vượt trội hơn nhiều so với Rashford, cho thấy sự toàn diện trong lối chơi của ngôi sao người Ai Cập.

Khi Liverpool gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định, Salah vẫn là nhân tố không thể thiếu. Anh luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu, khác hẳn với Rashford, người phải vật lộn với sự tự tin đã mất đi và không thể hiện được tầm ảnh hưởng của một ngôi sao lớn.

Mặc dù Rashford có những dấu hiệu trở lại, anh vẫn chưa thể làm chủ trận đấu như một ngôi sao thực thụ. Anh bị cô lập quá nhiều trong các pha tấn công của Villa, và khi không thể tạo ra sự khác biệt trên sân, cảm giác mệt mỏi đã bao trùm.

Tuy nhiên, Rashford vẫn còn cơ hội để chứng minh giá trị của mình tại Villa, nơi anh được kỳ vọng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của Unai Emery.

Bất chấp những khó khăn, Rashford vẫn là một cầu thủ tài năng với rất nhiều tiềm năng. Nếu có thể duy trì phong độ ổn định và cải thiện các khía cạnh yếu kém trong lối chơi, một ngày không xa, anh sẽ lại trở lại đỉnh cao, nhưng điều này sẽ đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.

Rashford có thể tìm lại chính mình, nhưng trước mắt, Salah vẫn là ngôi sao sáng nhất. Anh cho thấy một lần nữa rằng không có gì có thể cản bước chân của mình trên con đường đến với những danh hiệu lớn. Trong khi Rashford vẫn còn đang tìm kiếm ánh sáng cuối đường hầm, Salah tiếp tục tỏa sáng như một huyền thoại sống của bóng đá đỉnh cao, không chỉ ở Premier League mà còn trên sân khấu quốc tế.

